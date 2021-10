RIVIVI DIRETTA - Verona - Lazio 4-1: i biancocelesti subiscono il poker di Simeone

Serie A 2021-22 | 9ª giornata

Domenica 24 ottobre 2021 ore 15:00

Stadio Marcantonio Bentegodi - Verona

VERONA - LAZIO 4-1 (30', 36', 62' e 90'+2' Simeone, 46' Immobile)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter (68' Sutalo), Casale (45' Ceccherini); Faraoni, Ilic (80' Hongla), Veloso (68' Tameze), Lazovic (80' Magnani); Barak; Simeone, Caprari

A disp.: Pandur, Berbardi, Tameze, Kalinic, Lasagna, Cancellieri, Rüegg, Magnani, Bessa, Sutalo, Hongla

All.: Igor Tudor

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj (56' Lazzari); Milinkovic, Leiva (63' Cataldi), Akpa Akpro (56' Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Pedro (63' Raul Moro)

A disp.: Strakosha, Adamonis, Vavro, Floriani Mussolini, Basic, Escalante, Muriqi, Romero

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì); Assistenti: Alessio Tolfo - Antonio Vono; IV ufficiale: Niccoló Baroni; V.A.R.: Luca Pairetto; A.V.A.R.: Dario Cecconi

Ammoniti: 9' Veloso (V), 44' Patric (L), 56' Akpa Akpro (L), 66' Ceccherini (V)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: il Verona batte la Lazio 4 a 1.

90'+2' Simeone sigla il quarto gol: l'argentino, servito col contagiri da Faraoni, batte Reina di testa.

90' Lazzari prova a concludere direttamente in porta, ma la palla va dritta su Montipò.

90' Saranno cinque i minuti di recupero: si giocherà dunque fino al 95'.

86' Faraoni rimane a terra per qualche secondo dopo il colpo subito, pur senza cattiveria, da Marusic. Poco dopo, il calciatore gialloblù si rialza e può proseguire la gara.

84' Altra occasione per il Verona: Faraoni da calcio d'angolo serve Dawidowicz. La conclusione è alta sopra la traversa.

83' Cross di Faraoni all'indirizzo di Simeone: Marusic devìa e mette la palla in angolo.

80' Altri cambi per il Verona: escono Ilic e Lazovic, entrano Hongla e Magnani.

79' Provvidenziale l'intervento di Reina sulla conclusione a giro di Lazovic.

77' Raul Moro va all'uno contro uno con Sutalo: quest'ultimo mette la palla in corner. Calcio d'angolo per la Lazio.

76' Marusic crossa bene all'interno dell'area: Sutalo colpisce di testa e allontana.

74' Dalla lunghissima distanza Luis Alberto opta per un tiro-cross: reattivo e attento Montipò che allontana la palla.

73' Provvidenziale l'intervento di Montipò su Patric, andato alla conclusione sugli sviluppi del corner calciato da Luis Alberto.

73' Grande occasione per la Lazio: da calcio d'angolo, Milinkovic colpisce di testa e la palla si ferma sulla traversa.

72' Luis Alberto conclude, Montipò non c'arriva: calcio d'angolo in favore della Lazio.

68' Doppia sostituzione per il Verona: escono Veloso e Günter, entrano Tameze e Sutalo.

68' Felipe Anderson mette una bella palla all'interno dell'area, Ilic allontana il pericolo.

67' Batte Luis Alberto, la palla va direttamente tra i guantoni di Montipò.

66' Lazzari sguscia a Ceccherini, il calciatore del Verona fa fallo e rimedia il cartellino giallo. Calcio di punizione per la Lazio.

63' Altri due cambi per la Lazio: escono Leiva e Pedro, entrano Cataldi e Raul Moro.

62' Tripletta di Simeone: all'argentino, servito provvidenzialmente da Caprari, non resta che consegnare la palla in rete. Lo fa con precisione e freddezza.

60' Immobile scambia con Felipe Anderson, che serve ancora il bomber della Lazio. Günter capisce tutto, anticipa e interrompe l'azione.

56' Doppio cambio per la Lazio: escono Akpa Akpro e Hysaj, entrano Luis Alberto e Lazzari.

56' Ammonito Akpa Akpro per fallo fatto ai danni di Simeone.

55' Immobile apriona la palla per poi chiamare in causa più dietro Milinkovic: il "Sergente" non s'intende con il bomber della Lazio. La palla scivola verso Montipò.

53' Fallo di Akpa Akpro su Dawidowicz: il calciatore del Verona va a terra per poi rialzarsi dopo qualche secondo. Può proseguire il match.

51' Grande occasione per la Lazio! Felipe Anderson fa tutto da solo, s'invola verso la porta difesa da Montipò e conclude: la palla va di poco al lato della porta.

50' Calcia Veloso, ma la retroguardia della Lazio riesce ad allontanare la palla.

49' Fallo di mano di Patric e calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per l'Hellas.

46' GOOOOOOOLLLL! La Lazio accorcia le distanze con Immobile: Montipò non trattiene la palla!

45' Inizia senza alcun cambio il secondo tempo di Verona - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Verona - Lazio.

45' Sostituzione obbligata per Tudor: esce Casale, entra Ceccherini.

44' Proteste di Patric per il cartellino giallo rimediato dopo il fallo su Caprari.

43' Casale interviene regolarmente su Marusic, non lo fa invece Anderson su Caprari. Calcio di punizione per il Verona.

41' Bell'azione di Immobile che punta Günter, lo supera e conclude in porta. La palla non esce di molto, la Lazio si fa vedere dalle parti di Montipò.

40' Progressione di Felipe Anderson sulla propria fascia, ma il cross non è irresistibile. La palla va direttamente tra i guantoni di Montipò.

36' Destro in porta imprendibile: è ancora Simeone a "bucare" la porta difesa da Reina. Il Verona si porta sul 2 a 0.

34' Brutto errore di Hysaj che lascia spazio a Simeone. Cross dell'argentino all'indirizzo di Caprari: ma la conclusione è alta sopra la traversa.

33' Pedro s'invola verso la porta difesa da Montipò: non serve Anderson e tenta l'azione personale per essere poi recuperato dalla difesa dell'Hellas.

30' Il Verona sblocca la partita con Simeone, servito magistralmente da Caprari. L'argentino si stacca bene dalla difesa della Lazio e a tu per tu con Reina non fallisce.

29' Immobile scambia con Pedro e sguscia in area di rigore, per poi farsi un po' cadere nel contatto con Günter. L'arbitro minaccia il bomber della Lazio d'ammonizione.

28' Veementi le polemiche del Verona, e in particolare di Veloso, per la rimessa dal fondo - e non il calcio d'angolo - concesso dall'arbitro.

26' Provvidenziale l'intervento di Reina sul tiro di Barak: lo spagnolo, mostrando ottimi riflessi, evita che il Verona si porti in vantaggio.

25' Caprari vede la porta sguarnita e tenta di beffare Reina dalla lunghissima distanza. La conclusione, tuttavia, non impensierisce il portiere della Lazio.

23' Altra grande occasione per il Verona: la conclusione di Barak finisce di pochissimo al lato della porta difesa da Reina.

22' Caprari per la sovrapposizione di Lazovic, interviene senza far fallo Marusic in scivolata.

20' Seconda occasione per il Verona: Faraoni crossa all'indirizzo di Ilic che colpisce di testa senza trovare il primo palo.

18' Caprari per Lazovic ma l'arbitro ferma il gioco per posizione di fuorigioco dell'attaccante del Verona. Qualche polemica, riparte la Lazio.

16' Batte Veloso, colpo di testa di Barak e poi Reina che esce e smanaccia allontanando la palla.

15' Bravo Caprari a difendere il pallone dall'attacco di Felipe Anderson. L'arbitro concede il calcio di punizione al Verona.

14' Caprari conclude verso la porta, Patric devìa. La palla torna all'attaccante del Verona che fa fallo di mano. Riparte la Lazio.

12' Grande occasione del Verona. Ottima azione di Caprari che mette una palla perfetta per Lazovic all'interno dell'area. Alla fine la conclusione è di Ilic ma si perde alta sopra la traversa.

10' Il tiro di Milinkovic viene murato dalla barriera del Verona.

9' Milinkovic subisce fallo da Veloso mentre si sta indirizzando verso la porta difesa da Montipò. L'arbitro ammonisce il portoghese e dà calcio di punizione in favore della Lazio.

8' Contatto all'interno dell'area di rigore tra Immobile e Casale: per l'arbitro il fallo è stato commesso dall'attaccante della Lazio. Pertanto, nessun calcio di rigore.

7' Fase confusa della partita con tanti errori da parte di entrambe le compagini.

4' Primo squillo del Verona: cross basso di Simeone all'indirizzo di Caprari. Patric lo contiene bene e alla fine l'ultimo a toccare la palla è il calciatore gialloblù. Si riparte dalla rimessa dal fondo di Reina.

3' Pedro in verticale per Immobile, anticipa Günter che allontana.

1' Fischia l'arbitro, inizia Verona - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Nell'immediato pre-partita del match, Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Bisogna essere concentrati, l'abbiamo preparata bene" (QUI le dichiarazioni complete)

Buon pomeriggio amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Verona e Lazio, valido per la nona giornata di Serie A. La squadra di Sarri, reduce dalla vittoria contro l'Inter e dal pareggio contro il Marsiglia in Europa League, è alla ricerca di continuità dopo un inizio di campionato un po' altalenante. Al contrario, i gialloblù sono usciti sconfitti dal match contro il Milan nell'ultimo weekend calcistico. Prima della partita contro i rossoneri, il gruppo guidato da Tudor aveva vinto contro lo Spezia e pareggiato col Genoa. Fischio d'inizio alle 15!

