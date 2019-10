RIVIVI LA DIRETTA - Celtic - Lazio 2-1: sconfitta beffa per i biancocelesti

CELTIC - LAZIO 2-1

Europa League 2019/20 - 3ª giornata Gruppo E

Celtic Park Glasgow (Scozia) - Giovedì 24 ottobre, ore 21:00

Marcatori: 39' Lazzari, 66' Christie, 89' Jullien

CELTIC (4-3-3): Forster; Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor, Forrest; Christie, Elyounoussi, Edouard. A disp. Gordon, Bauer, Bitton, Rogic, Sinclair, Hayes, Bayo All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa. A disp. Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Berisha, Lulic, Immobile. All. Inzaghi.

ARBITRO: Ivan Bebek (Croazia)

ASSISTENTI: Goran Pataki e Bojan Zobenica

IV UOMO: Igor Pajac

INIZIO SECONDO TEMPO

96' - Finisce 2-1, beffa atroce per la Lazio che meritava molto molto di più

95' - Cataldi si coordina perfettamente, ma Forster con un incredibile miracolo salva la sua porta.

94' - Ammonito per Ajer che stende Lazzari in ripartenza

93' - Affondo di Bastos che però non trova la deviazione e il calcio d'angolo

92' - Milinkovic prende spazio in area, alleggerisce per Lazzari il cui cross viene bloccato da Forster

90' - Recupero di 5 minuti al Celtic Park

89' - Stacco sull'angolo di Jullien e Celtic in vantaggio. Beffa per la Lazio

88' - Vavro si immola sul tiro di Brown. Angolo per il Celtic

87' - Ammonito anche Cataldi, che stende Bitton in scivolata

85' - Ultimi cambi: Cataldi per Caicedo, Hayes per Bolingoli. Milinkovic affianca Immobile in attacco

84' - Lazzari serve Parolo, tacco di Immobile, tacco di Caicedo, ma Ciro non inquadra la porta

82' - Fuori Elhamed e dentro Bitton nel Celtic

79' - Grande combinazione Immobile - Caicedo, palla larga per il solo Lazzari, che serve Parolo in area. Miracolo di Forster e Celtic indenne

78' - Lulic rischia, ma ferma in area Elhamed, poi Brown stende Milinkovic

76' - Brutta entrata da dietro di Bastos su McGregor. Bebek sceglie di ammonirlo considerando l'involontarietà dell'angolano. Giallo per proteste anche per Jullien.

75' - Grande occasione della Lazio: Lazzari sfonda a destra, passaggio basso dietro per Milinkovic, la cui conclusione viene deviata dalla difesa del Celtic. Biancocelesti vicini al vantaggio

73' - Lazio attenta nel doppio calcio d'angolo del Celtic. Riparte dal basso Strakosha

72' - Fuori Correa, Inzaghi si affida a Immobile

70' - Lazio che prova a gestire il possesso. Intanto si prepara Ciro Immobile

68' - Prima sostituzione anche per Inzaghi, entra Lulic al posto di Jony

66' - Edouard serve Christie in area e il numero 17 pareggia i conti. Lazio troppo schiacciata in questo caso

65' - Primo cambio nel Celtic: fuori Elyounoussi, dentro Rogic

64' - Palo di Correa! Grande lancio in profondità di Milinkovic, l'argentino salta Ajer e colpisce il palo dopo aver superato Forster. Lazio sfortunata

62' - Leiva stesa da dietra da Elyounoussi. Il norvegese è il primo ammonito della sfida

61' - Vavro anticipa ancora Edouard, slovacco in palla in questa fase di partita

59' - Su un duplice errore della difesa della Lazio, Vavro salva il gol sulla conclusione di Christie

57' - Sfonda ancora Correa, che si insinua tra le linee di difesa e centrocampo del Celtic. Palla troppo lunga per Caicedo

55' - Grande guizzo di Correa, che salta Ajer, ma poi viene stoppato da Jullien. Bravo il difensore a non cadere nel tranello delle finte

54' - Brown chiude un'avanzata di Jony che potenzialmente poteva essere molto pericolosa

53' - Bastos on fire in questo inizio di ripresa. L'angolano ipnotizza e ferma Edouard nell'uno contro uno

52' - Ancora Bastos su Christie, lo scozzese fermato in fallo laterale

50' - Sponda di Correa per Milinkovic in inserimento da dietro, libera la difesa Ajer

49' - L'onnipresente Leiva chiude sulla trequarti l'avanzata di Forrest

47' - Vavro chiude una combinazione Edouard - Elyounoussi

46' - Grande giocata di Milinkovic per Jony, chiuso da Elhamed

46' - Caicedo dà il via al secondo tempo. Nessun cambio nelle due squadre

SECONDO TEMPO

Una Lazio particolarmente attenta dietro, che soffre all'inizio ma poi riesce a venire fuori con il passare dei minuti. I biancocelesti accettano il duello fisico e sfruttano la classe dei loro attaccanti. Correa al 39' serve con i tempi giusti Lazzari che sblocca la partita. Ora parola alla ripresa.

FINE PRIMO TEMPO

46' - Spunto di Jony sulla sinistra, chiude Ajer. Bebek fischia, squadre negli spogliatoi

45' - Sarà di un minuto il recupero. Lazio in attacco

44' - Caicedo salta Brown e prova la conclusione. Palla lontana dalla porta, ma l'ecuadoriano è molto ispirato

43' - Elhamed salta Jony e crossa, chiude il solito Leiva

41' - Christie chiuso dal muro Bastos. Grande difesa della Lazio finora

39' - GOOOOOOLLLLLL LAZIO!!! Grande ripartenza di Caicedo, che pesca Correa. L'argentino serve con i tempi giusti Lazzari, bravo a trafiggere Forster. Lazio in vantaggio

38' - Tiro di McGregor contrastato da Bastos, per Bebek non c'è deviazione. Si riparte da Strakosha

36' - Altra chiusura di Acerbi. Lazio attentissima in fase difensiva

35' - Grande chiusura di Jullien su Milinkovic, capovolgimento di fronte e uno contro uno Edouard - Vavro. Risolve Strakosha in uscita bassa

33' - Cross sul secondo palo di Brown, grande chiusura di Lazzari. Bolingoli commette anche fallo

31' - Scambio tra Correa e Milinkovic al limite, sporca la palla Ajer, libera in fallo laterale Forster

29' - Torna a spingere la squadra scozzese, Vavro pulisce l'area biancoceleste di testa

27' - Percussione di Lazzari, Bolingoli lo chiude in angolo

26' - Fallo di Caicedo su Brown e faccia a faccia tra i due

25' - Percussione del Celtic, spazza Acerbi ben posizionato

23' - Caicedo rimane a terra dolorante dopo un colpo subito da Jullien nello stacco aereo. L'ecuadoriano si rialza dolorante

22' - Buona combinazione Milinkovic - Correa - Caicedo, il Celtic chiude bene

20' - Lazio con personalità stabilmente nella metà campo del Celtic

18' - Angolo di Jony, svetta Bastos. Il colpo di testa è debole e viene bloccato dal portiere

17' - Prima conclusione di Correa che Forster non trattiene. La difesa scozzese libera l'area

16' - Bomba di Christie dalla distanza che scheggia il palo

15' - Gesto di fair play di Forster, che mette fuori la palla con Jony dolorante a terra. Milinkovic restituisce la palla

14' - Ottimo gioco spalle alla porta di Caicedo che guadagna una punizione e fa respirare la Lazio

13' - Bastos prima vince il duello fisico con Elyounoussi, poi cincischia un po' e perde palla

11' - La Lazio si difende e con Leiva riesce a prendere campo

9' - Leiva e Jony chiudono su Forrest, altro corner per il Celtic

8' - Inzaghi chiede alla squadra di accettare i ritmi alti, ma non avere frenesia

7' - Parolo deciso su Brown, Bebek lascia correre. Arbitraggio all'inglese del croato

6' - Christie sfonda sulla sinistra, Acerbi lo chiude in angolo

5' - Bel cross di Jony sui cui Forster appare insicuro, libera di testa Jullien

3' - Edouard con lo stop salta Vavro in area, provvidenziale la scivolata di Bastos sul tiro a botta sicura

2' - Contatto Bastos - Elyounoussi sulla trequarti, per l'arbitro si può proseguire

1' - Prima palla per il Celtic, immediatamente riconquistata dalla Lazio

INIZIO PRIMO TEMPO

Ore 20:59 - Squadre mischiate sulla linea del centrocampo per lanciare un messaggio contro ogni tipo di discriminazione

Ore 20:57 - Tutto esaurito al Cletic Park, più di 60 mila gli spettatori. Ben mille e cinquecento i tifosi della Lazio arrivati in Scozia

Ore 20:56 - I tifosi del Celtic intonano 'You'll never walk alone', mentre le squadre fanno l'ingresso sul terreno di gioco. Inizia Celtic - Lazio.

Ore 20:55 - Inzaghi ne cambia sei rispetto alla partita di sabato. Immobile parte dalla panchina e lascia spazio alla coppia Correa - Caicedo. Dietro Acerbi scala sul centro-sinistra, Vavro in mezzo e Bastos sul centro-destra. Lazzari recupera e gioca quinto a destra, dalla parte opposta Jony vince il ballottaggio con Lulic. Parolo, Leiva e Milinkovic completano l'undici.

Ore 20:55 - Dopo essere rientrate dal riscaldamento, Lazio e Celtic sono pronte nel tunnel. Il sipario al Celtic Park si sta per alzare.

Ore 20:50 - Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il ds della Lazio Igli Tare. CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA

Ore 20:45 - Al Celtic Park in palio punti importanti per la qualificazione. In contemporanea a Rennes la squadra francese affronta il Cluj. La classifica del girone E dopo le prime due giornate: Celtic 4, Lazio e Cluj 3, Rennes 1.

Ore 20:40 - Qualche pillola statistica. Per la Lazio è la prima partita ufficiale in Scozia. Con il Celtic ci sono due precedenti in amichevole nel 1950. Tra i calciatori biancocelesti l'unico ad aver affrontato una squadra scozzese è Valon Berisha, l'Hibernians nell'estate del 2017 ai tempi del Salisburgo.

Ore 20:30 - La Lazio è in campo per il riscaldamento. A mezz'ora dal fischio d'inizio il Celtic Park inizia a scaldarsi.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buona serata da Alessandro Vittori e benvenuti alla diretta scritta di Celtic - Lazio, terza giornata del girone E di Europa League. La squadra di Inzaghi fa visita agli scozzesi, che al momento comandano il girone con 4 punti. A una lunghezza l'accoppiata Lazio e Cluj, chiude il Rennes a 1. Proprio Rennes e Cluj si affrontano in Francia, per completare il programma del turno.