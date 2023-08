RIVIVI LA DIRETTA - Champions League | Lazio nel girone E: ecco le avversarie

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO 19.10 - Il miglior calciatore della passata stagione è Erling Haaland. L'attaccante campione d'Europa con il Manchester City ha battuto Lionel Messi, reduce dalla vittoria del Mondiale. Queste le parole del bomber dei Citiziens: "Sono contento. Vincere il triplete alla mia età è incredibile. Sognavo da ragazzo di riuscirci. Sono felice, ma questo mi da più motivazione per continuare a lavorare. Tanta motivazione, quindi, e tanta felicità. Sono consapevole che gli occhi saranno ancora di più su di me e sulla mia squadra, questo mi spingerà a fare ancora il meglio di me. Pep mi vuole rendere un grande calciatore".

AGGIORNAMENTO 19.05 - Riassumiamo i gironi della prossima Champions League:

GIRONE A - Bayern Monaco, Manchester United, Galatasaray, Copenaghen.

GIRONE B – Siviglia, Arsenal, PSV, Lens.

GIRONE C – Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino.

GIRONE D – Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad.

GIRONE E – Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic.

GIRONE F – PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United.

GIRONE G – Manchester City, Lipzia, Stella Rossa, Young Boys.

GIRONE H – Barcellona, Porto, Shaktar Donetsk, Anversa.

AGGIORNAMENTO 19.00 - Guardiola premiato come allenatore dell'anno 2022/2023. Il tecnico del Manchester City la scorsa stagione ha conquistato il secondo Triplete della sua carriera.

AGGIORNAMENTO 18.45 - Lazio, dunque, nel girone E contro Feyenoord e Atletico Madrid e che ora scoprirà l'ultima avversaria. Si prosegue con la quarta fascia. La Real Sociedad, squadra di David Silva, finisce nel girone D con Inter, Salisburgo e Benfica. Gruppo F per il Newcastle United, in un gruppo infernale con Milan, PSG e Borussia Dortmund. Il Galatasaray nel girone A con Bayern Monaco, Manchester United e Copenaghen. L'Union Berlino, del nuovo arrivato Bonucci, sfiderà il Napoli, il Real Madrid e il Braga. Gli svizzeri dello Young Boys contro City, Lipzia e Stella Rossa. Il Lens con Siviglia, Arsenal e PSV nel girone B. Il Celtic affronterà di nuovo la Lazio, oltre ad Atletico Madrid e Feyenoord. L'Anversa affronterà il gruppo H contro Barcellona, Shakhtar e Porto.

AGGIORNAMENTO 18.35 - E' il momento della terza fascia, quella della Lazio (e del Milan). Lo Shakhtar Donetsk è la prima squadra pescata da Cole e giocherà nel girone H con Barcellona e Porto. Stella Rossa nel gruppo G contro Manchester City e Lipzia. Sorteggiato il PSV nel girone B con Siviglia e Arsenal. Il Milan nel gruppo F con Borussia Dortmun e PSG dell'ex Donnarumma. Sarà il Salisburgo a occupare il gruppo D con l'Inter e il Benfica. Ecco la Lazio! La squadra di Sarri contro il Feyenoord e l'Atletico Madrid dell'ex Simeone nel girone E. Il Copenaghen affronterà lo United e il Bayern Monaco nel gruppo A. Il Braga contro il Napoli e, il Real Madrid, nel girone C.

AGGIORNAMENTO 18.27 - Si prosegue con la seconda fascia e, di conseguenza, con i primi abbinamenti. Borussia Dortmund nel girone F con il PSG. L'Arsenal pesca il gruppo B con il Siviglia. Nel girone E l'Atletico Madrid di Simeone che affronterà il Feyenoord. Il Manchester United affronterò il Bayern Monaco nel gruppo A. Il Lipzia nel gruppo G se la vedrà contro i campioni in carica del City. L'Inter di Inzaghi nel girone D contro il Benfica, affrontato ai quarti dello scorso anno. Porto nel gruppo H contro il Barcellona. Il Napoli di Garcia affronterà il Real Madrid nel girone C.

AGGIORNAMENTO 18.22 - Iniziano i sorteggi partendo dalla divisione delle otto squadre appartenenti alla prima fascia. Bayern Monaco nel gruppo A; Siviglia, campione della scorsa Europa League, nel gruppo B; Napoli nel girone C. La Lazio, dunque, non potrà capitare nello stesso gruppo dei partenopei. Benfica pescato da Cole farà parte del gruppo D; Feyenoord nel girone E; Sarà nel gruppo F il PSG, squadra tra le favorite per la vittoria finale. Sarà nel gruppo G il Manchester City, campione in carica. Chiude il Barcellona nel girone H.

AGGIORNAMENTO 18.15 - Prendono parola i due ex calciatori. Prima Abidal: "La Champions è sempre speciale, Wembley è fantastico". Poi Cole:"Sono eccitato di accogliere tutta Europa a Wembley, in vista della finale".

AGGIORNAMENTO 18.13 - Salgono sul palco due grandi protagonisti della Champions League: Eric Abidal e Joe Cole. I due presenzieranno il sorteggio e presenteranno la finale dle 1 giugno 2024 a Wembley.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - Begiristain, dirigente del Manchester City, racconta le emozioni del trionfo della passata stagione.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Inizia la cerimonia dei sorteggi di Champions League. Presente per la Lazio ai sorteggi Enrico Lotito. A condurre l'evento è il noto giornalista Pedro Pinto. Vengono mostrate tutte le immagini della scorsa edizione dalla competizione, che si concludono con il bellissimo abbraccio tra Guardiola, in lacrime, e De Bruyne. Punti di riferimento, insieme a Halaand, del Manchester City vincitore della finale di Istanbul contro l'Inter di Inzaghi.

AGGIORNAMENTO 17.50 - Mancano dieci minuti all'inizio dei sorteggi di Champions League. Vediamo come sono state costituite le quattro fasce di riferimento: la prima fascia è formata dal club vincitore della scorsa competizione (Manchester City), da chi ha vinto la passata Europa League (Siviglia) e dalle vincitrici dei campionati appartenenti alle sei nazioni con il ranking più alto. Le altre tre fasce sono determinate dal ranking dei singoli club.

Le fasce dei sorteggi

PRIMA FASCIA

Man City

Siviglia

Psg

Barcellona

Bayern Monaco

Napoli

Benfica

Feyenoord

SECONDA FASCIA

Real Madrid

Man United

Inter

Borussia Dortmund

Atletico

Lipsia

Porto

Arsenal

TERZA FASCIA

Shakhtar

Salisburgo

Milan

Braga

Psv

Lazio

Stella Rossa

Copenaghen

QUARTA FASCIA

Young Boys

Real Sociedad

Galatasaray

Celtic

Newcastle

Union Berlino

Royal Antwerp

Lens

Ci siamo. Uno dei momenti più attesi di quest'estate è finalmente arrivato. La Lazio è pronta a scoprire chi saranno le sue avversarie nei gironi di Champions League. Alle ore 18.00 l'urna del Gran Forum di Montecarlo svelerà alla squadra di Sarri il suo destino europeo. Le squadre partecipanti sono state già divise in 4 fasce e ogni girone sarà composto da 4 formazioni provenienti da ognuna di esse. I biancocelesti appartengono alla terza e di conseguenza non potrà incontrare tutte le squadre del medesimo gruppo, come saranno certi di evitare anche le altre tre italiane qualificate: Inter, Milan e Napoli. Segui live tutto il sorteggio grazie alla diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it.