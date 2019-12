RIVIVI LA DIRETTA - Inaugurazione negozio: presente anche Massimo Ferrero - F&V

L'attesa è finita! Tra qualche minuto partirà l'inaugurazione del nuovo negozio ufficiale della Lazio al centro di Roma. Lo store sorgerà in Via di Propaganda 8/A, a due passi da Piazza di Spagna. Oltre al patron biancoceleste Claudio Lotito, è prevista la presenza di alcuni giocatori, oltre a quella del tecnico Simone Inzaghi. Il progetto, che andava avanti da anni, è finalmente realtà. Pomeriggio di festa anche per tutti i tifosi, accorsi numerosi per l'occasione: in questo momento sono circa tremila i presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - Saranno cinque i giocatori della Lazio presenti all'evento: si tratta di Adekanye, Correa, Immobile, Lulic, Bastos.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Alcune dichiarazioni di Juan Bernabè, falconiere dell'aquila Olympia, ai microfoni di Lazio Style Radio: "I tifosi stanno trasmettendo il loro calore in questa meravigliosa serata. Il negozio è bellissimo, si vede quello che è la Lazio dentro Roma. Selfie scattati? Innumerevoli, tutti si avvicino ad Olympia, la vedono come una sorella. Alcuni si commuovono quanto toccano l’aquila".

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Continuano gli interventi di alcuni personaggi del mondo biancoceleste alla radio ufficiale. È il turno del dott. Rodia: "Tutto abbastanza sotto controllo, stiamo cercando di ricaricare le batterie per un mese di dicembre pieni di impegni. Sono venuto qui anche per controllare l’alimentazione, in vista della partita di sabato (ride, ndr)".

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Riccardo Cucchi: "La gente della Lazio è bellissima. È bello essere qui con voi, adesso che non lavoro più posso dirlo: sono laziale da quando sono nato!”. Poi Cucchi rivive la sua storica radiocronaca del secondo scudetto: “Vogliamo vedere l'orologio insieme? Sono le 18 e 4 minuti, del 14 maggio del 2000, la Lazio è campione d'Italia!".

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Presente anche Damiano 'Er Faina', che non perde tempo per fare un video e pubblicarlo sul proprio profilo Instagram.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 - Iniziano gli interventi dei giocatori della Lazio, a partire da Lucas Leiva: "Bellissimo, è arrivata tanta gente per venire, la Lazio lo merita". Poi, Bobby Adekanye: "Ho fatto molti selfie. Da serate come queste si vede che la Lazio è una grande squadra e ha tanti tifosi al suo seguito". Bastos: "Tanta gente, è un momento unico. Sono felice di essere qui e far felice i tifosi. Se qualcuno prende la mia maglia, sono felice. Mi emoziona vedere la gente con la mia maglia". Infine, Joaquin Correa: "Che serata, tanta bella gente. È una grande cosa avere uno store così bello in centro. È importante per la Lazio e per tutti i suoi tifosi. Mi fa tanto piacere sapere che i bambini comprano la mia maglia, è una delle cose che ti dà maggio soddisfazione del giocare a calcio".

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Proprio a margine dell'evento il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è arrivato per curiosare nel nuovo negozio dei biancocelesti. Il patron blucerchiato si è intrattenuto con Claudio Lotito per una chiacchierata tra colleghi-amici proprio all'interno dello store, che lo stesso Ferrero ha definito "Bellissimo".

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Dopo il siparietto tra i due presidenti, l'evento si può dire concluso. Una serata di festa a tinte biancocelesti, da domani lo store aprirà ufficialmente.

