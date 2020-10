RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Atalanta 1-4: fine secondo tempo

Serie A 2020/21 - Recupero 1ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - Mercoledì 30 settembre 2020, ore 20.45

Lazio - Atalanta 1-4 (10' Gosens, 32' Hateboer, 41' Gomez, 57' Caicedo, 61' Gomez)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile

A disp.: Reina, Alia, Armini, Bastos, D. Anderson, Kiyine, Lukaku, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Adekanye

All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Lulic, Muriqi, Correa

Squalificati: -

Diffidati: -

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata

A disp.: Rossi, Carnesecchi, Sutalo, Mojica, Caldara, Romero, De Roon, Lammers, Muriel

All.: Giampiero Gasperini

Indisponibili: Gollini, Pessina, Miranchuk

Squalificati: -

Diffidati: -

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

Assistenti: Costanzo - Ranghetti

Quarto uomo: Pasqua

V.A.R.: Calvarese

A.V.A.R.: Di Vuolo

SECONDO TEMPO

94' - Fischio finale di Maresca.

93' - Ammonbito Romero.

92' - Ritmo più blando in attesa del fischio finale.

90' - Tre minuti di recupero.

90' - Ultima sostituzione nell'Atalanta, ecse Gosens ed entra Mojica.

89' - Combinazione de Roon - Gosens, il tedesco sbaglia completamente il cross in mezzo.

87' - Malinovski rientra sull'interno e serve Muriel che sfiora il palo alla sinistra di Strakosha.

85' - L'Atalanta pressa altissima la Lazio e conquista un calcio d'angolo.

81' - Doppio cambio nell'Atalanta: fuori Gomez e Zapata, dentro Muriel e Lammers.

77' - Caicedo tira a botta sicura, Palomino si rifugia in angolo.

75' - Romero stende Caicedo al limite dell'area. Maresca non solo non fischia il fallo ma ammonisce per proteste Caicedo. Una decisione scandalosa.

72' - Ammonito Acerbi che sdraia Gosens lanciato sull'esterno sinistro.

68' - Tre cambi nella Lazio: fuori Milinkovic, Lazzari e Luis Alberto, dentro Akpa Akpro, Djavan Anderson ed Escalante.

65' - Il gol di Gomez ha un po' spento la Lazio dopo un ottimo quarto d'ora.

61' - Quarto gol dell'Atalanta, Gomez trova l'incrocio in diagonale dalla sinistra.

59' - Immobile a tu per tu con Sportiello si divora il gol: solo esterno della rete dopo il tentativo di dribbling.

58' - Entra Bastos per Radu.

57' - GOL DELLA LAZIO, CAICEDO! Milinkovic pesca Caicedo al centro dell'area, l'ecuadoriano salta Sportiello e mette in rete.

56' - Sostituzione anche nell'Atalanta, de Roon per Pasalic.

55' - La Lazio sfonda a destra con Lazzari, cross morbido per Marusic che calcia bene ma viene fermato da una respinta di faccia di Sportiello.,

54' - Romero in occasione di un retropassaggio per poco non prende di sorpresa Sportiello.

52' - Cataldi su punizione prova a prendere di sorpresa l'Atalanta, Immobile non riesce a calciare verso la porta di Sportiello.

49' - Sostituzione nella Lazio, Cataldi per Leiva.

48' - Lazzari prova a pescare Immobile alle spalle della difesa dell'Atalanta, Palomino in scivolata salva.

46' - L'Atalanta, che batte il calcio d'inizio, sostituisce Djimsiti (ammonito) con Romero.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Dopo un minuto di recupero Maresca manda le squadre negli spogliatoi.

45' - Grande fuga di Lazzari alle spalle di Toloi, una volta davanti a Sportiello l'esterno prova a servire Immobile che però è in leggero ritardo. Sullo sviluppo dell'azione conclusione di Leiva parata in due tempi da Sportiello.

43' - Marusic scappa in profondità e con un corpo a corpo prende spazio su Hatebor. Conclusione strozzata e parata da Sportiello.

41' - Sportiello regala un'occasione potenziale a Luis Alberto che non la sfrutta, sul ribaltamento di fronte prima Strakosha compie un miracolo su Zapata, poi Gomez sfrutta una respinta corta di Patric e mette in rete in diagonale.

40' - Ammonito Leiva per un intervento in ritardo su Gomez.

36' - Combinazione, Leiva-Immobile-Luis Alberto, la palla dello psagnolo per l'inserimento del brasiliano è troppo lunga. Scontro con Sportiello e Maresca fischia il fallo.

35' - Luis Alberto ci prova da corner, para Sportiello.

33' - Che occasione per la Lazio: Sportiello non trattiene la palla, Immobile colpisce la traversa, poi Caicedo per due volte non riesce a ribadire in rete e Djimsiti si salva in angolo.

32' - Cross di Gosens, Hateboer al volo batte Strakosha. Raddoppio dell'Atalanta.

31' - Malinovski strattonato da Radu nella parte posteriore della maglia, rimane a terra toccandosi il volto.

28' - Bel cross di Radu, Toloi anticipa di un soffio Milinkovic.

26' - Testa a testa tra Freuler e Luis Alberto, giallo per entrambi. Lo svizzero scalcia lo spagnolo a gioco già interrotto.

25' - Radu e Luis Alberto scelgono lo scambio su una punizione, il cross dello spagnolo viene ribattuto di testa da Palomino.

21' - Bel cross di Radu, Luis Alberto di testa non riesce a inquadrare la porta.

20' - Immobile servito da Caicedo riesce a bucare in diagonale la difesa dell'Atalanta, che poi riesce a liberare l'area.

16' - Djimsiti becca il giallo per aver steso Immobile lanciato verso la porta.

15' - Milinkovic ribatte un tiro a botta sicura di Gomez.

13' - Maresca in totale confusione, inverte un altro fallo su Caicedo.

10' - Gol dell'Atalanta. Gosens è il primo ad arrivare su una spizzata di testa di Radu in area, azione partita con una spinta di Hateboer su Marusic. Il montenegrino viene anche ammonito per proteste.

7' - Luis Alberto serve Marusic in profondità, tiro respinto da Sportiello. Poi la conclusione di Immobile è respinta con il corpo da Palomino.

6' - Giocata deliziosa di Luis Alberto che si libera con un colpo di suola di due avversari.

5' - Bello scambio tra Caicedo e Luis Alberto, lo spagnolo fa correre Marusic, Palomino libera l'area.

3' - Buon possesso della Lazio, l'Atalanta costretta a difendersi.

1' - Calcio d'inizio per la Lazio, che attaccherà da Curva Nord verso Curva Maestrelli.

INIZIO PRIMO TEMPO

Ore 20.45 - Squadre schierate in campo: inno della Serie A e scambio dei gagliardetti tra i capitani Immobile e Gomez.

Ore 20.40 - Ciro Immobile premiato come miglior attaccante della Serie A 2019-20. Foto di rito per il bomber biancoceleste con il presidente Lotito e il trofeo assegnato dalla Lega.

Ore 20.35 - Correa non ce la fa, dal primo minuto Caicedo che ha svolto il riscaldamento con il resto dei titolari. L'argentino ha provato a stringere i denti ma si è dovuto arrendere per un mal di schiena.

Ore 20.30 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, è tutto pronto per il fischio d'inizio.

Ore 20.15 - Squadre in campo per il riscaldamento: Lazio sotto Curva Nord, Atalanta sotto Curva Maestrelli.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti al recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Tra Lazio e Atalanta è ormai una classica, duello tra due squadre che negli ultimi quattro anni hanno totalizzato lo stesso numero di punti, in particolare nella scorsa stagione sono arrivati a pari merito (nerazzurri avanti per gli scontri diretti). Nello stesso arco di tempo però i biancocelesti hanno portato a casa ben tre trofei, due Supercoppe e una Coppa Italia (vittoria in finale proprio contro l'Atalanta).