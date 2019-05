RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Bologna 3-3: pareggio pirotecnico

Buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Bologna de Lalaziosiamonoi.it. Penultima giornata di campionato e occasione per celebrare la Coppa Italia vinta mercoledì contro l'Atalanta. Qui sotto le formazioni ufficiali e tutte le emozioni di una serata che si preannuncia di festa.

Serie A TIM, 37° giornata

Stadio Olimpico di Roma - Lunedì 20 maggio 2019, ore 20:30

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Furlanetto, Proto, Patric, Armini, Wallace, Marusic, Durmisi, Milinkovic, Cataldi, Jordao, Mohamed, Capanni. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Lukaku, Berisha, Luis Alberto, Caicedo, Neto

Squalificati: Radu

Diffidati: Durmisi, Strakosha

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. A disp.: Da Costa, Santurro, Calabresi, Helander, Paz, Donsah, Krejci, Nagy, Dzemaili, Svanberg, Edera, Falcinelli, Santander. All.: Mihajlovic.

Indisponibili: Mattiello, Sansone

Squalificati: nessuno

Diffidati: Danilo, Dzemaili

ARBITRO: Pasqua (sez. Tivoli)

ASSISTENTI: Santoro e Del Giovane

IV UOMO: Di Paolo

VAR: Nasca

AVAR: De Meo

FINE SECONDO TEMPO

94' - Finisce qui, un punto a testa. Il Bologna festeggia la salvezza

92' - Krejci mette in mezzo, Sansone arriva alla conclusione murata da Acerbi

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

89' - Ultima sostituzione, Krejci sostituisce Palacio

87' - Palla morbida di Milinkovic per Romulo, che prende alle spalle Dijks e mette in mezzo. Il tiro di Parolo viene deviato in angolo

84' - Immobile aggancia in area, ma la conclusione viene murata ancora da Lyanco. La palla sbatte sulla mano, ma il movimento è congruo, niente rigore

83' - Avanzata di Immobile, palla per Cataldi che viene fermato da Lyanco

82' - Prova anche Romulo a fare il Mihajlovic, ma il risultato non è lo stesso di prima. Palla alta

80' - GOOOOLLLLLL!!! Milinkovic fa il Mihajlovic e regala il 3-3 alla Lazio! Altro pareggio

79' - Dzemaili al posto di Poli, ma la scena se la prende MIhajlovic. Al coro 'E se tira Sinisa è gol' risponde battendosi la mano sul cuore. La sua fede è biancoceleste, non l'ha mai nascosto

78' - Correa toccato duro da Pulgar, punizione per la Lazio

76' - Milinkovic serve Lulic sulla sinistra, il suo traversone attraversa tutta l'area di rigore senza essere raccolto da nessuno

74' - Strappo di Bastos, palla in profondità di Immobile, il cui cross viene allontanato da Lyanco

73' - Terzo e ultimo cambio biancoceleste: esce Leiva, entra Milinkovic

71' - Nel Bologna Santander rileva Destro

70' - Percussione di Correa fermato da Lyanco, la palla rimane nella disponibilità di Parolo che spara alto

69' - Botta di Cataldi dalla distanza, Skorupski para con il piede

68' - Tiro di Immobile ribattuto da Danilo

64' - Sostituzione nella Lazio, Catldi rileva Badelj

64' - Pasqua va alla Var per un colpo di Destro ai danni di Immobile. L'arbitro dopo il consulto delle immagini decide di confermare il gol del Bologna

63' - Sugli sviluppi di un corner Guerrieri non esce e Orsolini, sulla linea di porta insacca

61' - Guerrieri regala la palla a Poli, poi con un'uscita disperata riesce a metterci una pezza

59' - GOOOOOOOOLLLLLLL!!! Che ha fatto Bastos! Prodezza del difensore, che con un colpo alla Del Piero sul palo lontano, riporta i conti in parità

56' - Lyanco ci prova dalla distanza, palla lontanissima dalla porta

54' - Palla interessante di Badelj per Romulo, chiude in ripiegamento difensivo Palacio

52' - Primo cambio per la Lazio, fuori Luiz Felipe e dentro Armini. Esordio in campionato per il giovane biancoceleste

51' - Orsolini sfonda sulla destra, sponda di Palacio e tap-in di Destro. Il Bologna la ribalta in due minuti

49' - Pareggio del Bologna. Inserimento di Poli che calcia forte sul primo palo e batte Guerrieri

47' - Poli cerca Destro, ma Bastos anticipa tutti

46' - La ripresa inizia sotto una pioggia battente

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Soriano mette in mezzo, Acerbi con una finta lascia scorrere sul fondo. Duplice fischio, squadre negli spogliatoi

43' - Triangolo tra Correa, Immobile e Parolo, anticipato da Skorupski. Pasqua aveva fermato comunque il gioco per segnalazione di fuorigioco

40' - Orsolini dalla linea dell'area cerca l'incrocio opposto, poca precisione

38' - Percussione di Parolo, passaggio a Immobile che incrocia e sfiora il palo alla destra di Skorupski. Sfortunato Ciro

36' - Sugli sviluppi del corner Orsolini prova una rovesciata nel cuore dell'area, l'acrobazia non riesce

35' - Orsolini calcia forte, Badelj con la testa alza in angolo

34' - Dopo un'azione confusa in area della Lazio, Leiva con la coscia atterra Soriano immediatamente fuori dall'area stessa. Punizione dal limite

29' - Sul contropiede un Correa con una marcia in più pesca Immobile, la conclusione viene bloccata da Skorupski

28' - Pulgar conclude da calcio d'angolo direttamente verso la porta, respinge Guerrieri

26' - Sponda di Destro, Poli sceglie bene il tempo ma non riesce a concludere verso la porta

24' - Sul lancio lungo di Bastos, Lulic viene pescato in posizione di fuorigioco

23' - Contropiede della Lazio, Correa cerca Immobile che però rallenta e perde l'inerzia dell'azione

21' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo una serie di rimpalli consente a Orsolini di calciare a botta sicura. Luiz Felipe si immola e salva la porta

21' - Tiro velenoso di Poli, Guerrieri si rifugia in angolo

20' - Bastos ferma la palla indirizzata a Palacio, involato verso la porta

18' - Cross di Romulo dalla destra, Lulic in mezzo all'area anticipato da Poli

17' - Ci prova Pulgar dalla distanza, ma la sua conclusione è debole e imprecisa

13' - GOOOOOLLLLLL!!! Correa porta in vantaggio la Lazio. Imprendibile per Danilo, saltato con il controllo a seguire, l'argentino batte Skorupski con freddezza.

11' - Palacio salta tutta la difesa della Lazio, ma tarda la conclusione e viene rimontato da Acerbi. Nulla di fatto

10' - Soriano prova una palombella con un colpo di testa. Palla fuori alla sinistra di Guerrieri

9' - Orsolini salta Parolo, poi viene fermato dal recupero di Bastos

7' - Sfonda Lulic a sinistra e cerca Immobile, anticipato da Dijks

4' - Dijks mette la palla in mezzo, blocca Guerrieri

3' - Parolo crossa dietro per Correa, il tiro a botta sicura viene salvato involontariamente da Lulic

1' - Palacio punta Bastos, ma viene fermato da Luiz Felipe che fa buona guardia

0' - Batte il Bologna, subito lancio lungo di Lyanco

INIZIO PRIMO TEMPO

PRE-PARTITA

Ore 20.15: La Lega premia Milinkovic come miglior centrocampista della Serie A 2018-19.

La Lazio ha l'occasione con una vittoria di scavalcare il Torino, portandosi al settimo posto, a 2 punti dalla Roma. Per il Bologna invece è fondamentale conquistare un punto, necessario per la matematica salvezza, senza aspettare l'ultimo turno di campionato, che sarà sportivamente drammatico per molte squadre. Inzaghi alla fine sceglie parecchi titolari, davanti la coppia Immobile - Correa, entrambi con forti motivazioni: il primo vuole tornare al gol che manca da circa un mese e mezzo, il secondo lotta per una convocazione con l'Argentina in Coppa America. Debutto in Serie A per Guido Guerrieri.

Ore 20.00: le squadre scendono in campo per il riscaldamento