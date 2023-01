RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Empoli 2-2, la squadra di Zanetti rimonta nel finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Serie A TIM | 17ª giornata

Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - EMPOLI 2-2 (2' Felipe Anderson, 53' Zaccagni, 83' Caputo, 93' Marin)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (69' Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (69' Vecino), Luis Alberto (86' Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (60' Pedro). A disp.:Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (67' Ebuehi), Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi (55' Bandinelli), Fazzini (75' Bajrami); Baldanzi (55' Cambiaghi); Satriano (67' Pjaca), Caputo A.disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukievicz, De Winter, Henderson, Ekong, Degli Innocenti, Guarino. All.: Zanetti.

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

Assistenti: Palermo - Ceccon

IV Uomo: Prontera

Var: Nasca

Avar: Fabbri

Ammoniti: 42' Lazzari (L), 68' Romagnoli (L), 69' Pedro (L), 71' Bandinelli (E), 92' Vecino (L).

SECONDO TEMPO

95' - Triplice fischio, finisce 2-2 allo stadio Olimpico.

93' - L'Empoli trova la rete del pareggio con la rete di Marin che si insacca sotto l'incrocio dei pali, non può nulla sulla conclusione Provedel.

92' - Quarto giallo in casa Lazio: ammonito anche Vecino.

90' - Quattro minuti di recupero alla fine del match.

89' - Milinkovic tenta la conclusione dalla distanza: palla alta sopra la traversa.

86' - Ultimo cambio per Sarri: fuori Luis Alberto per Basic.

83' - L'Empoli accorcia le distanze: contropiede micidiale della squadra di Zanetti con Caputo che batte Provedel e mette in rete.

81' - Proteste della Lazio per un giallo non dato dal direttore di gara a Bandinelli, già ammonito, per il fallo su Hysaj.

79' - Ripartenza dell'Empoli che prova a riaprire la gara con Bajrami, la sua conclusione si spegne sul fondo.

78' - Ancora Lazio in avanti, Milinkovic serve un pallone al bacio per Hysaj, decisiva la deviazione in corner di Luperto.

75' - Ultimo cambio per Zanetti: esce Fazzini per Bajrami.

74' - Luis Alberto tenta l'imbucata per Immobile, decisivo l'intervento di Luperto.

71' - Primo giallo anche per l'Empoli: ammonito Bandinelli per il fallo su Felipe Anderson.

69' - Doppio cambio anche per Sarri: ece Lazzari per Hysaj e Cataldi per Vecino.

69' - Giallo anche per Pedro, il direttore di gara Pezzuto punisce il fallo su Ebuehi.

68' - Secondo giallo in casa Lazio, ammonito Romagnoli per il fallo su Pjaca.

67' - Altro doppio cambio per l'Empoli: fuori Satriano per Pjaca, fuori anche Stojanovic per Ebuehi.

62' - Lazio ancora a un passo dal gol! Palo di Milinkovic con Immobile che poi non riesce a ribadire in rete e viene pescato in fuorigioco.

60' - Primo cambio per Sarri: fuori Zaccagni e dentro Pedro.

59' - Empoli a un passo dal gol! L'attaccante colpisce di testa il pallone che termina alto di poco.

55' - Doppio cambio per la squadra di Zanetti: dentro Bandinelli e Cambiaghi fuori Grassi e Baldanzi.

53' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Raddoppio della Lazio firmato Zaccagni! Felipe Anderson tenta la conclusione, deviata, arriva sui piedi di Zaccagni che mette in rete battendo Vicario.

50 ' - Immobile a un passo dal raddoppio! Calcio d'angolo battuto da Luis Alberto, colpo di testa di Immobile che da solo l'illusione del gol e termina sulla rete.

47' - Lazio subito in avanti! Conclusione di Cataldi che viene deviata in corner da Ismajli.

45' - Inizia la ripresa all'Olimpico! Si rirparte dall'1-0 della Lazio.

PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero la prima frazione di gioco all'Olimpico.

42' - Primo giallo della gara: il direttore di gara ammonisce Lazzari per il fallo su Fazzini. Il numero 29 salterà la prossima gara.

38' - Buona uscita di Provedel che anticipa Satriano.

32' - Contatto Ismajli-Immobile in area della Lazio, per il direttore di gara il fallo è dell'attaccante biancoceleste.

31' - Dagli sviluppi del calcio d'angolo Milinkovic tenta la girata di testa, palla alta.

30' - Ancora una buona azione della Lazio con Felipe Anderson che serve bene Lazzari, il cross del terzino finisce sui piedi di Immobile che calcia ma la palla viene deviata in corner.

25' - Ripartenza della squadra di Sarri con Luis Alberto che tenta il tiro, deviato in angolo.

20' - Anche l'Empoli si affaccia in area di rigore della Lazio: Baldanzi conclude, palla alta.

18' - Zaccagni a un passo dal 2-0! Cross ottimo di Lazzari, Zaccagni conclude a botta sicura ma la palla termina fuori di un soffio!

17' - La Lazio prova ancora a concludere dalla distanza, questa volta ci prova Zaccagni, la palla termina alta sopra la traversa.

16' - Bella chiusura di Casale che ferma una ripartenza dell'Empoli.

11' - Forcing Lazio, ancora biancocelesti in avanti con Lazzari che tenta il traversone ma non trova nessun compagno pronto a raccogliere.

8' - Immobile a un passo dal raddoppio! Bella palla di Felipe Anderson per il 17 che scarica la conclusione, palla alta di poco.

7' - Lazzari prova la conclusione dalla distanza: pallone alto sopra la traversa.

5' - Ancora Lazio in avanti con un bel pallone in profondità per Milinkovic che però per un soffio non riesce ad arrivare prima di Vicario.

2' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Luis Alberto la spizza Felipe Anderson e poi la deviazione di Caputo è decisiva per mandare la palla in rete.

1' - Partiti! Inizia all'Olimpico la gara tra Lazio e Empoli!

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 - Squadre in campo per il riscaldamento allo stadio Olimpico. Poco meno di venti minuti al fischio d'inizio della gara tra Lazio e Empoli.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Empoli, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Dopo il ko subito al Via del Mare contro il Lecce alla prima del 2023 la Lazio di Sarri deve obbligatoriamente rialzare la testa e tornare alla vittoria davanti al suo pubblico. La squadra di Zanetti dopo il pareggio con l'Udinese arriva a Roma con la voglia di fare punti. Appuntamento direttamente allo stadio Olimpico di Roma alle 15.00 per il fischio d'inizio del match.