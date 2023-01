RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Fiorentina 1-1, Nico Gonzalez risponde a Casale

La diretta scritta del match dell'Olimpico che vede i biancocelesti opposti ai viola all'Olimpico. Sarri conferma l'undici che...

Stadio Olimpico di Roma

Domenica 29 gennaio, ore 18.00

Serie A - Ventesima giornata

Lazio - Fiorentina 1-1 (8' Casale, 49' Gonzalez)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Fares, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cancellieri, Immobile, Romero. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. A disp.: Cerofolini, Sirigu, Saponara, Cabral, Ikonè, Terzic, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Mandragora, Amatucci, Igor..All.: Italiano.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Valeriani, Rossi; IV Uomo: Piccinini; VAR: Chiffi; AVAR: Abbattista.

Ammoniti: 40' Kouamé (F), 45+2' Zaccagni (L), 66' Saponara (F), 67' Amrabat (F), 92' Immobile

SECONDO TEMPO

94' - Termina il match! Partita molto intensa all'Olimpico, alla Lazio non basta l'iniziale vantaggio firmato da Casale, Nico Gonzalez firma il pari.

94' - Traversa della Fiiorentina: angolo dalla sinistra e Milenkovic a due passi da Provedel spara sulla parte alta della traversa.

93' - Contropiede Fiorentina con Saponara che calcia, Provedel si allunga e mette in corner

92' - Ammonito Immobile per proteste

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

89' - Cross di Lazzari, Immobile prova il tiro al volo e la palla finisce altissima

86' - Milinkovic ruba palla e si libera al limite, prova il tiro ma trova il corpo di un avversario

85' - Doppio cambio nella Fiorentina con Igor e Cabral al posto di Ranieri e Jovic

82' - Bella azione della Lazio: Milinkovic scucchiaia per Immobile che prova la scivolata e conclude alto

81' - Conclusione di Ranieri, provedel sorpreso che smanaccia in corner, gioco fermo per un fuorigioco precedente

79' - Lazio pericolosa su corner: cross di Felipe Anderson, sponda di Casale per Zaccagni che cicca la conclusione e la difesa viola spazza

77' - Proprio Ranieri è provvidenziale per i suoi con una chiusura su Milinkovic. L'azione va avanti e il serbo si libera sulla destra, ma sbaglia il cross

76' - Problemi per Ranieri rimasto a terra dopo un contrasto aereo con Milinkovic, il giocatore viola dopo qualche secondo si riprende.

75' - Cross di Lazzari per Immobile che stoppa e si gira, il suo diagonale esce di poco

73' - Nella Fiorentina dentro Mandragora al posto di Bonaventura ed entra Ikone al posto di Nico Gonzalez

72' - Lazzari prova subito a scatenare la sua velocità, ma prima Milenkovic e poi Terracciano chiudono

70' - Altri due cambi per Sarri: escono Hysaj e Pedro, dentro Lazzari e immobile. Ovazione per Ciro che torna dopo due settimane dall'infortunio subito con il Sassuolo

67' - Ammonito Amrabat, il marocchino stende Hysaj lanciatissimo sulla sinistra: giallo inevitabile

65' - Provedel è provvidenziale: cross per il colpo di testa di Jovic, il portiere biancoceleste respinge. L'azione prosegue e il pallone finisce a Saponara che si lascia cadere in area appena vede arrivare Hysaj. Scatta il giallo per simulazione

63' - Doppio cambio nella Lazio, Sarri cambia quasi tutto il centrocampo. Escono Cataldi e Luis Alberto, al loro posto Marcos Antonio e Cataldi.

61' - Non c'è un attimo di tregua, è Saponara a provare il tiro da fuori che si perde tra le braccia di Provedel

60' - Bella palla rubata da Zaccagni che lancia Felipe Anderson, il brasiliano prova il diagonale e la palla si perde sul fondo

58' - Serie di batti e ribatti al limite dell'area della Lazio, palla a Nico Gonzalez che prova il tiro a girare, palla altya

57' - Sul tiro dalla bandierina, il cross di Luis Alberto trova la respinta con i pugni di Terracciano, Cataldi cerca Milinkovic e ancora il portiere blocca

56' - Bella azione della Lazio, Zaccagni va al cross e Dodò devia in corner

54' - Lazio che continua a sbagliare troppo e appare anche un po' nervosa in campo

52' - Break di Marusic che ruba palla e prova il sinistro dalla distanza, palla fuori di poco

49' Arriva il gol del pareggio della Fiorentina. La conclusione dalla distanza di Nico Gonzalez, che scambia bene con Bonavenura, non lascia scampo a Provedel, che subisce la rete.

46' La Fiorentina inizia bene i secondi 45' di gioco: la conclusione di Nico Gonzalez viene parata da Prodevel. Subito dopo, errore in fase di costruzione di Saponara che verticalizza su Jovic. Palla in out.

45' Un cambio per la Fiorentina all'intervallo: fuori Kouame, dentro Saponara.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Fiorentina.

PRIMO TEMPO

45+3' - Termina la prima frazione con biancocelesti in vantaggio grazie a Casale. Proteste nel finale con Colombo che ha fatto battere un corner alla Fiorentina nonostante fossero terminati i due minuti di recupero. Non solo sulla respinta di Milinkovic il direttore di gara ha fatto anche proseguire l'azione tra i mugugni del pubblico. La difesa della Lazio è stata attento e ha allontanato il pericolo

45+2' - Ammonito Zaccagni per un'entrata ai danni di Dodò. Il numero 20 è arrabbiatissimo e protesta

45+2' - Bella manovra della Lazio con Milinkovic e Luis Alberto, lo spagnolo cerca Felipe Anderson ma la palla è corta

45+1' - Finalmente un bel fraseggio della Lazio che porta al cross di Felipe Anderson per Pedro che di sinistro spara alto

45' - Saranno due i minuti di recupero

43'- Milinkovic lotta e sradica il pallone a Bonaventura

42' - Lazio meno scintillante rispetto al match con il Milan. Biancocelesti che faticano troppo in costruzione con troppi errori banali nelle uscite palla al piede. Viola che invece non faticano nella gestione del pallone.

41' - Perfetto raddoppio di Zaccagni che chiude Kouamé sulla destra, la scivolata dell'ex Verona fa carambolare la palla sull'esterno viola e poi oltre la riga: rimessa dal fondo per la Lazio

40' - Dura entrata, l'ennesima, su Zaccagni: stavolta è Kouamé il responsabile che rimedia il primo giallo del match

36' - Nico Gonzalez prova il cross dalla sinistra, palla colpita malissimo che finisce sul fondo.

35' - Casale e Romagnoli fanno buona guardia e respingono il cross di Barak, Lazio che riparte ma Milenkovic ferma Felipe Anderson

32' - Altra entrata scomposta, stavolta di Milenkovic, ai danni di Felipe Anderson. Il direttore di gara fischia il fallo, ma non estrae il giallo

31' - Bel break della Lazio che nasce ancora dauna palla rubata da Luis Alberto che serve Milinkovic, il serbo allarga per Pedro che crossa per l'accorrente Zaccagni che non arriva sul pallone. L'azione prosegue, ma il cross di Hysaj trova Terracciano in presa alta

29' - Ancora i viola insidiosi sul corner, Kouamé crossa e un rimpallo libera Jovic chiuso da Romagnoli e Hysaj al momento del tiro, poi è Pedro a perfezionare il disimpegno

28' - Fiorentina pericolosa: lancio per Kouamè, Hysaj anticipa di testa, palla che arriva a Jovic che si trova la strana spianata da uno scivolone di Romagnoli, il serbo calcio e trova un attento Provedel che alza in angolo

26' - Secondo duro intervento di Dodò ai danni di Zaccagni

25' - Doppia provvidenziale chiusura di Milenkovic in spaccata su verticalizzazioni per Pedro e Felipe Anderson. Luis Alberto non si arrende, ruba palla e prova la conclusione: palla colpita male che si perde sul fondo

23' - Fiorentina che si distende bene, Bonaventura cerca Dodò sulla destra, palla lunga che si perde in fallo laterale

20' - Lazio che sbaglia troppo con il pallone tra i piedi. I giocatori di Sarri non riescono bene a far circolare palla e lasciano l'iniziativa troppo spesso alla Fiorentina. Sarri si sbraccia in panchina

19' - Le immagini del fuorigioco semi automatico spiegano anche la lunga revisione al gol della Lazio: si controllava la posizione di Milinkovic, sulla traiettoria del tiro di Casale.Il serbo era in posizione regolare, tenuto in gioco da Ranieri.

17' - Nico Gonzalez prova a rendersi pericoloso: il numero 22 viola si accentra e calcia di sinitro, palla fuori alla destra di Provedel

15' - Attento Hysaj in chiusura su Nico Gonzalez, l'albanese anticipa l'argentino e Marusic di testa si rifugia da Provedel

13' - Errore in fase di costruzione di Zaccagni, palla che arriva a barak che prova il mancino dalla distanza, palla fuori

12' - Lazio che attacca sulla sinistra: cross di Hysaj, la difesa viola spazza

10' - Lunga revisione della terna arbitrale, ma la rete è confermata. Biancocelesti subito avanti all'Olimpico

8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LAZIO IN VANTAGGIOOOOO! Angolo di Luis Alberto, serie di rimpalli in area e Casale è il più lesto di tutti a deviare verso la porta di Terracciano

7' - Il pressing di Pedro porta all'errore la retroguardia toscana che regala un corner alla Lazio

6' - Pedro è scatenato e pressa la retroguardia della Fiorentina che allontana con qualche paturnia.

4' - Tanti errori in fase di costruzione tra le due squadre.

2' - Fase di studio del match tra le due squadre che fanno del possesso palla la loro forza.

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Lazio. Biancocelesti che attaccano da Curva Nord verso Maestrelli e che giocano con la divisa home. La Fiorentina risponde con il completo blu

PRIMO TEMPO

ORE 18:00 - Prima del calcio d'inizio, minuto di silenzio per la morte di Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Fiorentina. La squadra di Sarri, reduce da tre vittorie consecutive, è chiamata a un esame di maturità e deve sfruttare il periodo no del Milan per dare l'assalto al secondo posto in classifica. Il mister biancoceleste conferma l'undici che ha battuto i rossoneri. Attenzione a sottovalutare la Fiorentina che, nonostante il problema del gol, resta un avversario temibile.

TORNA ALLA HOMEPAGE