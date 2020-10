RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Giuste tutte queste aspettative. Mercato? Che chiuda presto..."

FORMELLO - L'Inter dopo l'Atalanta, doppio scontro di fuoco nel giro di pochi giorni. Simone Inzaghi si presenterà in sala stampa alle 14.30 per la conferenza di vigilia della sfida con i nerazzurri di Conte: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Il livello di Lazio, Inter e Atalanta è rimasto lo stesso o si è creato un gap tra la sua squadra e le altre due?

"Sappiamo che tutti noi abbiamo fatto un ottimo percorso, siamo agli inizi, ci sono subito questi due scontri diretti immediati. Mercoledì sera abbiamo giocato abbastanza bene, con errori che non ci possiamo permettere. La buona gara non è bastata, con l'Inter dovremo fare meglio e tenere altissima la concentrazione".

Fares può giocare dall'inizio?

"Manca ancora l'allenamento di oggi, penso che verrà convocato, è arrivato con una preparazione non adeguata, nel suo club si limitava al lavoro atletico. Sta crescendo, cercando di imparare velocemente, è un ragazzo disponibile, ma penso che al massimo andrà in panchina".

Che partita cercherà di fare la Lazio?

"Una partita perfetta. L'Inter è una squadra molto fisica, tosta da affrontare, con un ottimo allenatore e tanti giocatori da ruotare. Servirà più concentrazione di mercoledì".

Può aggiungere un centrocampista e giocare solo con Immobile davanti?

"Le valutazioni le faremo oggi, devo vedere come hanno recuperato Immobile e Caicedo da mercoledì. Valutare anche come sta Correa, ho dei ballottaggi, vedremo con la seduta di oggi".

Quanto servono i gol di tutti e non solo quelli di Immobile?

"In questi anni abbiamo segnato tanto con Ciro, ma anche con gli altri. Siamo all'inizio, mercoledì potevamo segnare di più, cercheremo di migliorarci partita dopo partita".

Ci sono eccessive aspettative sulla Lazio?

"Giusto che ci siano, veniamo da un'esaltante stagione, abbiamo vinto un trofeo e siamo tornati in Champions. Sapevamo di poter incontrare dei problemi nelle prime 3 partite, dobbiamo andare oltre per cercare domani sera di fare una gara importante contro una squadra forte".

Soddisfatto del mercato? Si priverebbe di Caicedo in attacco?

"Non parlo di giocatori che non sono qui, il ds lavora 24 ore al giorno. Lui sa il da farsi, spero che il mercato si chiuda al più presto, in modo che tutti possano essere concentrati esclusivamente sul campo e sulla propria professione".

Favorevole a un ritiro prolungato per evitare i contagi?

"La previsioni dicevano che con l'autunno ci sarebbe stata un'impennata dei casi, penso che rispetto a febbraio-marzo le autorità sanitarie e il governo sappiano muoversi meglio. Avevano preventivato questa cosa. Bisogna stare tranquilli, cercare di prendere le precauzioni necessarie, spero possa andare tutto bene".