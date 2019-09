RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Oggi siamo stati sempre sul pezzo. E con l'Inter..."

Torna il sorriso sul volto di Simone Inzaghi. Un gol per tempo bastano alla Lazio per avere la meglio del Parma: prova convincente dopo le due sconfitte consecutive con Spal e Cluj. Il tecnico al termine della gara interverrà in conferenza stampa. Segui le sue parole grazie alla diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it.

La partita e il battibecco con Immobile...

“La partita è stata fatta molto bene, ottima gestione. Non c’è nessun problema, è un vincente. In quel momento non stava benissimo. Aveva fatto 20 minuti molto bene, ma è tutto chiarito. Anche chi è entrato ha fatto molto bene”.

Rammarico per i punti persi?

“Il rammarico c’è vedendo come avevamo giocato. Ma ho detto ai miei ragazzi che ero sereno. Anche quando non ci sono allarmi devi stare sempre sul pezzo. Per noi stasera era molto importante, classifica molto corta. Per noi è molto faticoso perché ci sono tante partite ravvicinate.”

La sfida con l'Inter?

“La partita sarà da fare molto bene, giochiamo contro una grandissima squadra. Io penso che i ragazzi siano stati molto bravi, cercheremo di recuperare energie. Sapevamo di aver poco tempo per recuperare. Cercheremo di rialzare il nostro livello”.

Poca aggressività rispetto alle precedenti partite?

“Il problema è che abbiamo fatto le prime tre partite con una settimana intera a disposizione ed eravamo più freschi. Il famoso turnover, se stasera fosse andato male avreste parlato di Marusic. Per fortuna ho la possibilità di vedere i ragazzi tutti i giorni. Per me non è un turnover perché calciatori come Caicedo e Parolo per me sono dei titolari”.

LAZIO, LOTITO E I COMPLIMENTI ALLA SQUADRA

LAZIO - PARMA, LE PAROLE DI MARUSIC

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE

Pubblicato ieri alle 22:45