RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Juventus 0-2: due rigori e Bonucci decidono il match

Serie A 2021-2022 | 13ª giornata

Sabato 20 novembre, ore 18.00

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi (84' Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (74' Raul Moro), Pedro, Zaccagni (64' Muriqi). A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Vavro, Radu, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Luka Romero. All.: Sarri.

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Danilo (14' Kulusevski), Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli (89' Bentancur), Rabiot; Chiesa, Morata (74' Kean). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Arthur, Kaio Jorge. All.: Allegri.

ARBITRO: Di Bello.

ASSISTENTI: Bercigli - Berti.

IV: Paterna.

VAR: Banti.

AVAR: Bindoni.

SECONDO TEMPO

96' - Triplice fischio all'Olimpico, passa la Juventus per 0-2.

94' - Gioco fermo dall'inizio del recupero per l'infortunio di Rabiot.

91' - Di Bello estrae due cartellini gialli ma questa volta uno è diretto a Massimiliano Allegri e uno a Maurizio Sarri ammoniti per proteste.

90' - Quattro minuti di recupero al termine della gara.

89' - Cambio per Allegri: esce Locatelli per Bentancur.

88' - Ancora il numero 18 della Juventus costringe Reina alla parata.

85' - Juventus pericolosa con Kean, la blocca Reina.

84' - Terza sostituzione per la squadra di Maurizio Sarri: esce Cataldi, dentro Basic.

82' - Bonucci non sbaglia dal dischetto e nuovamente spiazza Reina segnando la rete del raddoppio.

81' - Sciocchezza di Reina che prima esce a vuoto su Chiesa e poi lo atterra in area, Di Bello indica il dischetto ed estrae il cartellino giallo ai danni del portiere..

81' - Secondo calcio di rigore per la Juventus.

79' - Muriqi si divora il gol del pareggio! Spizzata perfetta di Milinkovic - Savic ma il kosovaro non riesce a intercettare il pallone.

74' - Secondo cambio per la Juventus: esce Morata entra Kean. Sostituzione anche per la Lazio: Felipe Anderson lascia il campo per Raul Moro.

71' - Lazzari e Pellegrini fanno a sportellate, il biancoceleste si lamenta con il direttore di gara per un presunto fallo in area ma per Di Bello si può proseguire.

64' - Primo cambio per la Lazio, esce Zaccagni per far posto a Muriqi.

59' - Ancora Lazio in avanti ma i biancocelesti non sono precisi nel calciare in porta.

52' - Azione prolungata della Lazio che però non riesce a trovare varchi nella difesa della Juventus.

48' - Doppia occasione per i bianconeri vicini alla rete del raddoppio con Bonucci che calcia al lato di pochissimo a tu per tu con Reina.

47' - Juventus subito pericolosa con la conslusione di Kulusevski, Reina attento mada in angolo.

45' - Inizia la ripresa allo stadio Olimpico tra Lazio e Juventus, si riparte dal risultato di 0-1 per i bianconeri.

SINTESI PRIMO TEMPO - Una bella gara quella dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. La squadra di Sarri gioca bene anche con la pesante assenza di Immobile ma passa in svantaggio grazie al rigore trasformato da Bonucci. I biancocelesti specialmente nel finale della prima frazione di gioco si sono resi pericolosi non riuscendo però a trovare la via del gol.

PRIMO TEMPO

49' - Finisce il primo tempo all'Olimpico, le squadre vanno a riposo sullo 0-1 per la Juventus.

47' - Bel forcing nel finale quello della squadra di Sarri che però non riesce a trovare il varco giusto per far male alla Juventus.

44' - Ancoa un brivido per la Lazio, tiro velenoso di Kulusevski deviato dalla difesa biancoceleste.

45' - Cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

43' - Primo giallo anche per la Lazio ai danni di Hysaj.

40' - Juventus vicina al raddoppio: assist di Caudrado e Morata in rovesciata non inquadra lo specchio della porta.

35' - Destro dalla distanza di Milinkovic-Savic, tiro potente ma centrale. Blocca Szczesny.

33' - Lazio in avanti con Felipe Anderson che conquista un calcio di punizione da posizione interessante, batte Milinkovic e la palla viene deviata in corner dalla barriera.

27' - Primo giallo della gara per la Juventus, Di Bello ammonisce Cuadrado per il fallo su Hysaj.

23' - Juventus in vantaggio, dal dischetto Bonucci spiazza Reina e mette in rete.

21' - Il direttore di gara assegna il rigore alla Juventus.

20' - Di Bello al VAR per il contatto in area tra Morata e Cataldi, il numero 32 prende il pallone e successivamente l'attaccante ma il direttore di gara viene richiamato dopo non aver fischiato inizialmente.

17' - Szczesny stava per combinare un pasticcio, pressione alta della Lazio e rinvio del portiere quasi sui piedi di Pedro che per pochissimo non riesce ad approfittarne.

14' - Primo cambio quindi per la Juventus a quindici minuti dall'inizio, al posto di Danilo entra in campo Kulusevski.

12' - Gioco fermo all'Olimpico per l'infortunio di Danilo costretto a lasciare il campo in barella.

9' - Occasione Lazio! Felipe Anderson serve un pallone perfetto a Lazzari che crossa in area ma non trova compagni per completare l'azione e alla fine la difesa juventina spazza.

3' - Primo brivido per la difesa della Lazio con Chiesa che riesce ad entrare in area e servire Cuadrado che poi dialoga con McKennie. Alla fine la retroguardia biancoceleste riesce ad allontanare il pallone.

1' - Lazio subito pericolosa con una bella incursione di Felipe Anderson che però non trova nessun compagno in area.

1' - Di Bello fischia l'inizio del match dell'Olimpico: inizia Lazio - Juventus!

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Momento toccante all'Olimpico, poco prima della gara Ciro Immobile è stato premiato dopo che con 161 reti è diventato il marcatore che ha segnato più gol nella storia della Lazio. La Curva Nord ha omaggiato l'attaccante con una bellissima coreografia che ha emozionato e non poco il numero 17.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Lazio e Juventus a breve rientreranno negli spogliatoi prima dell'inizio della gara dell'Olimpico.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini. Benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Juventus, valido per la tredicesima sfida di Serie A. I biancocelesti dopo la sosta vogliono proseguire sulla scia dei tre punti conquistati contro la Salernitana. Anche la Juventus è reduce da una importante vittoria contro la Fiorentina e la squadra di Allegri proverà a fare risultato all'Olimpico per scalare la classifica. La sfida odierna mette in palio punti importanti per gli obiettivi di entrambe le compagini. Fischio d'inizio fissato alle 18!