RIVIVI LA DIRETTA - Lecce - Lazio 1-2: riecco la vittoria, la decide Marusic!

Serie A Enilive | 17ª giornata

Sabato 21 dicembre 2024, ore 20:45

Stadio Via del Mare, Lecce

LECCE - LAZIO 1-2 (45'+2 Castellanos, 50' Morente, 87' Marusic)

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (esp.), Baschirotto, Jean (91' Sansone), Dorgu; Coulibaly, Berisha (78' Kaba), Rafia (59' Pierret); Pierotti, Krstovic (59' Rebic), Morente. A disp.: Früchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Sansone, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, Marchwiński, Hasa. All.: Giampaolo.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (82' Marusic), Romagnoli, Gila, Nuno Tavares (70' Pellegrini); Rovella, Guendouzi; Zaccagni (82' Noslin), Dia (64' Pedro), Isaksen (70' Tchaouna); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Dele-Bashiru, Castrovilli. All.: Baroni.

Arbitro: Manganiello; Assistenti: Carbone - Peretti; IV Uomo: Tremolada; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri.

NOTE

Marcatori: Castellanos (LAZ), Morente (LEC), Marusic (LAZ);

Ammoniti: Dorgu (LEC), Rebic (LEC), Tchaouna (LAZ), Ramadani (LEC);

Espulsi: Guilbert (LEC);

Recupero: 1' ; 6'.

SECONDO TEMPO

90'+6 - Finisce qui! Vince la Lazio: battuto il Lecce 1-2.

90'+6 - Ancora Tete Morente da lontanissimo. La palla finisce di poco sopra la traversa.

90'+4 - Occasione per il Lecce. Traversa di Kaba di testa a botta sicura sul cross di Rebic. Poi Pierotti calcia fuori da pochi metri. Che brivido per la Lazio.

90'+3 - Ancora Lazio in avanti: ci prova Guendouzi dalla distanza, il suo tiro finisce di pochissimo a lato.

90'+1 - Ultimo cambio per il Lecce: entra Sansone al posto di Jean.

90' - Sei minuti di recupero.

89' - Polemiche tra le panchine dopo il gol della Lazio. È stata lanciata una pietra contro Guendouzi. Manganiello ammonisce Ramadani per il Lecce.

87' - VANTAGGIOOOOOO LAZIOOOOOOO!!!! Ha segnato Marusic! Il terzino buca Falcone con un tiro al volo dal limite dell'area di rigore dopo la respina della difesa delle Lecce. È 1-2!

85' - Sbaglia ancora Castellanos in appoggio, questa volta su Pedro. Fallo poi dello spagnolo su Kaba.

82' - Fallo tattico di Tchaouna su Dorgu. Giallo per il francese. Altri due cambi per Baroni: fuori Zaccagni e Lazzari, dentro Noslin e Marusic.

81' - Azione molto manovrata della Lazio al limite dell'area di rigore. Sbaglia poi Castellanos sul tocco per Pellegrini.

78' - Nuovo cambio per il Lecce: esce Berisha ed entra Kaba.

77' - Cross di Pellegrini e Tete Morente a terra sullo scontro fortuito con Castellanos. Per Manganiello è fallo e ferma il gioco.

74' - Filtrante di Guendouzi per lo scatto in profondità di Zaccagni. Chiusura miracolosa di Berisha che ferma il capitano della Lazio da solo davanti a Falcone.

71' - Ci prova Rebic dalla distanza, ma il suo tiro finisce fuori. Dopo le proteste per ottenere un calcio d'angolo, Manganiello lo ammonisce.

70' - Altri due cambi per la Lazio: Nuno Tavares e Isaksen fanno posto a Pellegrini e Tchaouna.

69' - Fallo tattico di Dorgu su Nuno Tavares. Ammonito il terzino del Lecce.

64' - Cambia anche Baroni: fuori Dia e dentro Pedro.

63' - Gol annullato alla Lazio! Azione bellissima tra Guendouzi, Castellanos e Dia, con il senegalese che segna a porta vuota. Fuorigioco però dell'argentino sul filtrante del francese, tutto fermo.

59' - Primi due cambi per Giampaolo: dentro Pierret e Rebic per Rafia e Krstovic.

58' - Rovella alza il cross in mezzo per Gila, che sponda di testa in area di rigore trovando solo la chiusura del Lecce.

56' - Continua a crossare Nuno Tavares sulla sinistra, nuovo calcio d'angolo per la Lazio.

51' - Prova a rialzarsi subito la Lazio con il tiro-cross di Zaccagni che finisce di poco sul fondo.

50' - Pareggio del Lecce: gol di Tete Morente di contrabbalzo da fuori area. Nulla da fare per Provedel, è 1-1.

47' - Bel cross di Nuno Tavares a cercare di Dia di testa. Mura Baschirotto in angolo.

46' - Ricomincia la gara al Via del Mare.

PRIMO TEMPO

45'+ 4 - Fine primo tempo, Lazio in vantaggio.

45'+2 - GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DELLA LAZIO! Castellanos non sbaglia dal dischetto e buca Falcone. È 0-1!

45' - Rigore per la Lazio e cartellino rosso per Guilbert! Il difensore del Lecce ha salvato con la mano, sulla linea, il tiro di Castellanos a botta sicura dopo aver colpito il palo. Manganiello non ha avuto dubbi.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Rischia la Lazio: Gila interviene in extremis sul cross basso di Rafia per Krstovic.

42' - Tiro pazzesco di Castellanos, che si alza il pallone col destro e poi calcia al volo e in girata dal limite dell'area di rigore. Falcone respinge di nuovo alla sua destra.

41' - Lotta Dia nell'area di rigore giallorossa. Alla fine è Jean a uscirne vincente con il pallone.

38' - Prova a salire di ritmo il Lecce, ma c'è fallo su Provedel da calcio d'angolo. Riparte la Lazio.

35' - Sbaglia il retropassaggio Zaccagni, rimessa laterale regalata al Lecce.

30' - Rimane dolorante a terra Lazzari per il brutto intervento di Dorgu sulla caviglia sinistra del terzino biancoceleste. Niente fallo per Manganiello, protesta il numero 29 che si rialza.

29' - Azione meravigliosa di Castellanos che con un passaggio alto in no-look mette davanti alla porta Isaksen. Falcone si fa trovare pronto sul diagonale basso del danese e riesce a bloccare.

25' - Occasionissima per la Lazio! Dopo l'uno-due tra Castellanos e Dia, la palla finisce a Isaksen che di testa trova solo la difesa del Lecce tutta sulla linea. Sulla respinta Lazzari calcia di molto a lato.

24' - Parte in avanti Rovella dopo il filtrante perfetto di Guendouzi. Il numero 6 biancoceleste viene atterrato da Coulibaly: punizione da ottima posizione murata sul tiro dello stesso centrocampista.

22' - Ferma il gioco Manganiello: sbracciata di Zaccagni su Guilbert.

20' - Gira palla la Lazio a caccia dello spazio giusto per far male al Lecce.

16' - Guendouzi cerca Dia in area di rigore, ma Falcone esce in presa sicura e blocca l'azione.

13' - Doppio pericolo per la Lazio: prima calcia Pierotti e Romagnoli fa muro, poi Morente al volo impegna Provedel che respinge centralmente.

10' - Prova a farsi vedere in avanti il Lecce, chiude Rovella in angolo.

6' - Subito occasione per la Lazio! L'azione nasce dalla catena di sinistra: da Zaccagni a Nuno Tavares fino a Lazzari al limite dell'area, che scarica un destro potentissimo in porta. Troppo centrale però, respinge Falcone.

4' - Rischia Berisha sul pressing alto di Dia. La palla poi finisce tra le mani di Falcone.

2' - Primo fallo fischiato da Manganiello: manata in faccia di Coulibaly su Castellanos.

1' - Si parte! È iniziata Lecce - Lazio.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Lecce - Lazio. La squadra di Baroni è chiamata a reagire dopo la brutta sconfitta per 0-6 rimediata contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato. Il fischio d'inizio è fissato alle 20:45.