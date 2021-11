RIVIVI LA DIRETTA - Lokomotiv - Lazio 0-3, Immobile e Pedro fanno volare Sarri

Europa League - Giornata 5

Giovedì 25 novembre, ore 18:45

RZD Arena di Mosca

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Khudyakov; Nenakhov, Jedvaj, Murilo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Rybchinskii, Lisakovich, Kamano. A disp.: Savin, Pablo, Smolov, Silyanov, Borisenko, Petrov, Cherny, Babkin, Khlynov, Zinovich. All.: Gidsol.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Moretti, Lazzari, Radu, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Romero, Pedro, Moro, Muriqi. All.: Sarri.

ARBITRO: Artur Dias (POR)

ASSISTENTI: Rui Tavares (POR) – Paulo Soares (POR)

QUARTO UOMO: Hugo Miguel (POR)

V.A.R.: João Pinheiro (POR)

A.V.A.R.: Tiago Martins (POR)

FINE SECONDO TEMPO

90'+4' - Finisce la gara. Missione compiuta per la Lazio, che vince in russia e scollina la fase a gironi. Adesso sarà il match interno con il Galatasaray a decidere se saranno ottavi o spareggi.

90'+1' - Traversa centrata da Milinkovic: sassata da fuori con portiere avversario battuto e parte alta della traversa colpita in pieno.

90' - Quattro minuti di recupero.

87' - TERZO GOOOOL DELLA LAZIOOOO! PEDROOOO FA 3-0! Lo spagnolo raccoglie un pallone vagante dopo un corner: stop di destro al limite dell'area e poi mancino chirurgico a centrare il palo più lontano. Notte fonda, con nevicata, a Mosca.

86' - Altra trebiata russa, stavolta di Rybus (poi ammonito) su un Lazzari scatenato.

Gara con tanti gol intanto in Turchia, col Galatasaray avanti 4-2 sul Marsiglia.

81' - Esce Zaccagni, Sarri manda in campo Lazzari che agisca da esterno d'attacco a destra.

79' - Patric fa correre Milinkovic-Savic sulla destra. Tocco centrale a cercare Muriqi, ma Khudiakov esce e anticipa l'attaccante. Poi ancora il kosovaro a provare dalla distanza, ma il pallone finisce altissimo.

77' - Doppia sostituzione per la Lokotiv Mosca: fuori Maradishvili, dentro Zinovich. Esce anche Kamano, rimpiazzato da Borisenko.

75' - Ammonito Milinkovic Savic, qualcosa di troppo detta al direttore di gara.

74' - Sul velluto adesso la Lazio, doppio tacco prima di Milinkovic poi di Pedro in uscita per una squadra al momento in gestione, ma che non deve rischiare di far rientrare la Lokomotiv in partita.

71' - Altro gol clamoroso sprecato dalla Lazio, stavolta da un insolito contropiedista Francesco Acerbi. Zaccagni riparte velocissimo poi apre la strada al difensore che si fa stoppare il tiro dal portiere avversario. Altro rammarico.

Accorcia il risultato il Marsiglia, Milik fa 3-1.

69' - Si sporca i guanti Strakosha, a deviare lontano un tiro in porta piazzato dal limite da Lisakovich.

67' - Autostrada in contropiede per Pedro, lanciato da Milinkovic contro nessun tipo avversario di fronte. Lo spagnolo però correndo se la indirizza troppo sul mancino e finisce per pasticciare davanti al portiere.

65' - Oltre un'ora e una doppietta decisiva per Ciro Immobile, che poi lascia il campo a Muriqi per essere preservato in vista del Napoli.

Intanto arriva il 3-0 del Galatasaray che mette in ghiaccio la qualificazione sul Marsiglia.

63' - IL RADDOPPIOOOOO DELLA LAZIOOOOOO! Stesso angolo di Immobile ma stavolta il pallone bacia il palo e finisce in rete dopo il tiro incrociato. 2-0 per la squadra di Sarri

61' - Altro calcio di rigore per la Lazio. Barinov interviene su Immobile dopo un contropiede che i biancocelesti avevano gestito male.

59' - Fuori Leiva e Luis Alberto, dentro Cataldi e Milinkovic. Staffetta di cambi adesso per Sarri.

57' - Duro Lucas Leiva su Beka Beka, giusto il giallo stavolta per il brasiliano.

55' - GOOOOOOOL DELLA LAZIOOOOOOO! NON SBAGLIA CIRO IMMOBILE! Khudyakov prova a togliere lucidità a Immobile indicandogli l'angolo prima della battuta e Ciro Immobile gliela mette proprio lì e ricambia la provocazione esultandogli in faccia. Vantaggio Lazio, che è la cosa più importante.

54' - Calcio di rigore per la Lazio: pronto Immobile.

52' - La gara è ripartita e c'è un contatto tra Silyanov e Zaccagni. L'arbitro lascia clamorosamente giocare ma è netto il calcio di rigore, con l'ex Hellas nettamente colpito. Attesa intanto e l'arbitro va al Var.

50' - Gioco fermo per problemi alla caviglia sinistra di Rybus.

48' - Riprende il filo della partita la Lazio dopo due o tre minuti di attesa. I biancocelesti però non eiwsxono a dare ritmo alla manovra, sempre troppo macchinosa.

46' - Ripartiti. Cambia l'attacco della Lazio, resta in campo Zaccagni, fuori il brasiliano. Aggressivi subito i russi che arrivano sotto porta ma la posizione di Lisakovich è irregolare.

SECONDO TEMPO - La novità della Lazio è Pedro, fuori Felipe Anderson.

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - Finisce il primo tempo: 0-0 e massimo equilibrio a Mosca.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Buona chance sui piedi di Felipe Anderson che però la spreca con un tiro banale e centrale. C'erano almeno altre due alternative, puntare o servire in mezzo, il tiro del brasiliano è invece facile preda di Khudyakov.

40' - Si va a fiammate, la gara è bella e resta equilibrata. La Lazio in questo frangente prova a muovere la palla veloce, ma spesso si perde nell'ultimo passaggio. Il possesso della Lokomotiv invece sembra sempre scontrarsi contro il muro avversario.

35' - Artur Dias (l'arbitro) ha solo un modo di concepire i falli: tutti gialli, stavolta per Luis Alberto. In ritardo sì su Beka Beka, dopo una pallaccia di Luiz Felipe, ma mai da ammonizione.

33' - Momento positivo per i russi in questo segmento di gara, ma mai realmente pericolosi. Baricentro sempre molto alto e nessuna possibilità di contropiede per la Lazio, che prova a uscire sempre in palleggio.

Raddoppia intanto il Galatasaray in Turchia contro il Marsiglia (2-0).

28' - Corre ai ripari Gidsol, tecnico della Lokomotiv, che toglie dalla partita Nenakhov, sempre troppo duro e già ammonito. Al suo posto entra Sylianov.

25' - Cresce il ritmo e la qualità della Lazio, al terzo calcio d'angolo consecutivo. Lokomotiv all'angolo del ring, che si è salvato ancora con il suo portiere Khudyakov, attento ad evitare il gol direttamente dalla bandierina di Luis Alberto.

23' - Salvataggio sulla linea della Lokomotiv: cross di Luis Alberto per la pizzicata di testa di Basic, ma sul secondo palo è posizionato bene Rybus, foortunato anche ad evitare la ribattuta di Immobile a pochi passi.

20' - Ammonito anche Zaccagni, primo giallo in casa Lazio. L'ex Hellas si allunga il pallone e nel tentativo di appoggio è in ritardo su un avversario sulla trequarti.

18' - Bene in uscita la Lazio, con un testardo Felipe Anderson bravo a vincere qualche duello in mezzo al campo e lanciato sulla linea di fondo da Luis Alberto. Troppo sul portiere il suo cross a premiare, solo nell'intenzione, il movimento interno di Zaccagni.

14' - Altro intervento in ritardo e altro giallo, stavolta agli indirizzi di Nenakhov: colpito duro Felipe Anderson e secondo ammonito nel giro di un quarto d'ora.

Intanto vantaggio del Galatasaray sul Marsiglia (1-0).

12' - Bel pallone in mezzo di Luis Alberto e Acerbi pareggia il conto delle palle gol. Il difensore laziale però lo specchio lo trova, ma la sua incornata è fin troppo precisa e centrale. Khudyakov la fa sua facilmente.

10' - Cresce la Lazio, finalmente veloce e tecnica nel palleggio e nello stretto. Punizione guadagnata da Zaccagni, con un colpo in faccia ricevuto da un avversario per evitare una triangolazione.

8' - Pressione Lokomotiv che funziona, toglie ragionamenti e lucidità a una Lazio che ora deve aggirare il problema per poter scatenare la fantasia dei suoi uomini di gamba.

5' - In difficoltà la Lazio in questi minuti, soprattutto nel gestire la transizione avversaria dal centro verso l'out di sinistra. Già due palloni messi in mezzo da quella parte e due affanni della difesa biancoceleste. Nei primi movimenti offensivi, diversi errori in fase di impostazione. Lazio che deve ancora registrarsi.

4' - Prima chance di marca russa: palla mossa da calcio d'angolo e cross improvviso a cercare e trovare la testa di Jedvaj: il centrale croato (con un passato anche nella Roma) non inquadra la porta di poco.

1' - Subito ammonito Kamano, pestone terribile nei confronti di Luiz Felipe, che dopo un urlo rimane a terra per qualche istante. Pronti, via, ecco il primo giallo.

Fischio d'inizio. La Lazio, in maglia bianca e banda blu sulle spalle, attaccherà da sinistra verso destra. Completamente in verde la Lokomotiv, che schiera in porta un classe 2004, Khudyakov, complice l'assenza del suo titolare.

PRIMO TEMPO

18.40 - Squadre nel tunnel, tra poco si parte a Mosca. La Lazio non può sbagliare: assicurare i tre punti subito, proprio come all'andata, e risparmiare fatica a qualche big.

18.35 - Due gradi: questa è la temperatura percepita a Mosca, mentre Lokomotiv e Lazio stanno concludendo in questi minuti il riscaldamento. Sarri sceglie Immobile, stop alle precauzioni, Ciro ha voglia di campo e di gol. Conferme negli altri reparti, con la Lazio che dopo la gara trascorrerà la notte a Mosca, col rientro a Roma in programma domattina.

Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, pronti a raccontarvi il quinto turno dall'Arena di Mosca tra Lokomotiv e Lazio. Si accendono le luci in Russia, alle 18.45 la squadra di Maurizio Sarri si gioca molto del suo futuro europeo, con la contemporanea Galatasaray-O.Marsiglia che dirà tanto sul primato del girone. Al momento comandano i turchi con otto punti, poi i biancocelesti a cinque e i francesi a quattro.