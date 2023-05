RIVIVI LA DIRETTA - Udinese 0-1 Lazio, vittoria dal sapore di Champions!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM 2022-2023 | 36° giornata

Domenica 21 maggio 2023, ore 20:45

Dacia Arena, Udine

UDINESE 0-1 LAZIO (61' Immobile)

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan (70' Nestorovski), Walace, Lovric, Udogie (70' Zeegelaar); Samardzic (87' Thauvin); Beto (87' Vivaldo).

A disp.: Padelli, Piana, Abankwah, Buta, Thauvin, Guessand, Centis, Russo, Bassi.

All. Sottil

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson (45' Pedro), Immobile, Zaccagni (87' Basic).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Marusic, Patric, Radu, Gila, Bertini, Gonzalez, Cancellieri.

All.: Sarri.

Arbitro: Pairetto; Assistenti: Lombardo - Pagliardini; IV Uomo: Baroni; VAR: Guida; AVAR: Giua.

Ammoniti: 22' Felipe Anderson (L); 39' Udogie (U); 71' Pereyra (U); 91 Bijol (U)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+5' E' finita! La Lazio conquista tre punti fondamentali in ottica Champions: decisivo Immobile!

90'+5' Conclusione di Lovric al volo da fuori area, palla che termina al lato.

90'+3' Provedel in uscita blocca il corner di Lovric.

90'+1' Giallo per Bijol che stende Immobile alla badierina.

90' Saranno 4' di recupero

87' Cambia ancora Sottil: entrano Thauvin e Vivaldo al posto di Samardzic e Beto.

87' Terzo cambio per Sarri: esce Zaccagni, entra Basic. Lazio in campo con il 4-3-1-2.

85' Gol annullato a Nestorovski. L'attaccante dell'Udinese sfugge alla marcatura di Marusic, impatta di testa e trova l'angolo a incrociare, ma è oltre la linea difensiva.

84' Romagnoli prova a girare in porta il corner di Luis Alberto, ma il suo colpo di testa termina alto.

81' Bella uscita a centrocampo della Lazio. Immobile infila per Luis Alberto, lo spagnolo sulla destra appoggia per Zaccagni che calcia malissimo.

78' Lovric si accentra pericolosamente, calcia da fuori, ma trova la deviazione in corner di Casale.

77' Ripartenza sprecata dalla Lazio. Masina perde palla nella trequarti biancoceleste, Milinkovic lancia Pedro che si allarga sulla destra, lo spagnolo cerca al centro Immobile ma senza successo. Sulla sinistra arriva Luis Alberto, ma al momento del cross l'area è vuota.

75' Secondo cambio per la Lazio: fuori Lazzari, dentro Marusic.

72' Pallone strepitoso di Luis Alberto in verticale a premiare l'inserimento di Milinkovic, il serbo prova a piazzarla di destro, ma ancora un super Silvestri nega il raddoppio.

71' Zaccagni scatta dopo una grande giocata di Luis Alberto, Pereyra lo stende e viene ammonto.

70' Doppio cambio per Sottil: Udogie esce ed entra Zeegelar, Nestorovski prende il posto di Arslan.

68' Samardzic prova la conclusione da centrocampo, palla larga sul fondo.

65' Palo di Romagnoli! Corner di Luis Alberto dalla destra sulla testa del difensore biancoceleste che colpisce in pieno il legno. Decisivo il tocco di Silvestri. Lazio a un passo dal raddoppio.

64' Lazzari scatta sulla destra, cerca Luis Alberto sul primo palo ma lo spagnolo viene anticipato dal difensore dell'Udinese.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile non sbaglia dagli undici metri e spiazza silvestri!

59' Rigore per la Lazio! Zaccagni serve benissimo Luis Alberto che appoggia al centro per Immobile, bravo l'attaccante a saltare Masina che lo stende!

58' Luis Alberto cerca direttamente dal porta da calcio d'angolo, ma la palla ben direzionata sul secondo palo viene ben smanacciata da Silvestri.

56' Hysaj crossa bene dalla sinistra, Immobile stacca di testa ma la sfera termina fuori di molto.

54' Samardzic offre un grande scavino per Beto, pefetto Romagnoli nell'intervento.

51' Vecino sfiora l'eurogol! Zaccagni crossa, la difesa dell'Udinese respinge e il centrocampista della Lazio prova un destro al volo da fuori che esce di pochi centrimetri. Tiro simile a quello andato a segno contro il Napoli.

50' Bellissimo scambio tra Milinkovic e Luis Alberto, lo spagnolo riceve in area sulla sinistra ma al momento del tiro arriva la chiusura provvidenziale di Perez.

48' Miracolo di Silvestri! Luis Alberto infila per Pedro sulla destra, lo spagnolo sterza, va da Immobile che, dopo un bel controllo a seguire al centro dell'area, calcia ma trova l'opposizione di un super Silvestri. Grande occasione per gli uomini di Sarri.

45' Inizia il secondo tempo. Primo cambio per la Lazio: fuori Felipe Anderson, dentro Pedro.

PRIMO TEMPO

45'+2' Termina a reti bianche il primo tempo.

45'+2' Luis Alberto va diretto in porta dalla bandierina, Silvestri è attento e respinge.

45'+1' Punizione dlla trequarti dell'Udinese, stacca di testa Bijol ma il suo colpo di testa è centrale.

45' Ci sarà 1' di recupero.

45' Ostruzione di Lovric su Lazzari che impedisce al terzino di ripartire. Pairetto è ancora indlugente nei confronti dei friulani.

43' Prova il tiro dal limite Immobile, ma viene murato da Bijol. Sulla ribattuta ci prova Felipe Anderson al volo, ma il suo sinistro dai 25 metri termina alto.

42' Buona azione della Lazio che da Lazzari arriva, palleggiando, da Zaccagni sulla sinistra. L'esterno salta il diretto marcatore, ma il suo cross di sinistro è facile preda di Silvestri.

39' Ammonito Udogie. Pairetto sanziona il terzino dopo l'intervento in ritardo su Milinkovic. Primo giallo per i friulani.

38' Luis Alberto a un passo dal vantaggio! Azione personale di Milinkovic che salta un avversario, poi viene chiuso irregolarmente al limite. Sul rimpallo arriva Immobile che appoggia per Luis Alberto, ma il tiro dello spagnolo esce di pochi centimetri.

36' Arslan crossa dalla destra, Pereyra spizza al centro per Lovric che, da solo al limite dell'area, liscia la sfera. Sul secondo pallone arriva Udogie che, da sinistra, prova un tiro facilmente bloccato da Provedel.

34' La difesa della Lazio mura la conclusione da fuori di Samardzic, Provedel si impegna per evitare il corner, ma senza successo.

29' Felipe Anderson, con un tunnel, infila sulla destra Milinkovic: il serbo cerca Immobile da solo al centro ma colpisce male e regala palla a Silvestri.

27' Ottima uscita dell'Udinese che riesce a ribaltare il fronte e ad andare al cross dalla destra con Pereyra, che cerca al centro Samardzic, ma il pallone è impreciso.

24' Intervento in ritardo di Beto su Casale, ma anche in questo caso Pairetto non estrae il giallo per i friulani.

22' E' per Felipe Anderson la prima ammonizione del match. Il brasiliano stende Udogie che era scappato sulla destra.

20' Immobile sfiora il gol! Bel cross di Zaccagni dalla trequarti per Immobile che, inseritosi alle spalle dei difensori, impatta il pallone di testa ma trova l'opposizione di Silvestri. Grande chance per la squadra di Sarri!

18' Intervento duro di Perez su Zaccagni. Pairetto gli risparmia l'ammonizione.

15' Scivolata perfetta di Casale su Beto. Dopo un pessimo corner di Luis Alberto, l'Udinese riparte a gran velocità: Pereyra va in profondità per Beto, ma Casale regge bene la sfida in velocità e in scivolata chiude perfettamente l'avversario.

13' Intervento dubbio in area di rigore. Lazzari va al cross dalla destra, Masina mura e poi colpisce il terzino che, dopo il primo rimpallo, aveva ancora la sfera a disposizione.

11' Ci prova ancora Lovric. Pereyra scatta sulla destra, mette un rasoterra al centro per il compagno che, come in apertura di match, spara alto.

10' L'Udinese si fa rivedere nell'area della Lazio. Cross dalla trequarti a cercare Beto che, di testa, non trova nessuno al centro.

8' Occasione Lazio! Milinkovic infila in verticale per Zaccagni: l'ala aggancia, sterza e invece di servire Immobile al centro, calcia sul difensore.

6' E' rientrato in campo Milinkovic, seppur dolorante. Lo staff medico tranquillizza Sarri: "E' solo una contusione!".

4' Gioco fermo alla Dacia Arena. Dopo un contrasto con Masina, Milinkovic è caduto male sulla spalla. Necesario l'intervento dei sanitari. Sarri manda Basic a scaldarsi per precauzione.

2' E' dell'Udinese la prima conclusione. Dopo una buona triangolazione sulla trequarti, Lovric prova il tiro a incrociare dalla sinistra, ma il suo esterno termina abbondantemente fuori.

1' Fischia Pairetto. Iniza Udinese-Lazio!

AGGIORNAMENTO 20.44 - Prima del fischio d'inizio le due squadre osserveranno un minuto di silenzio per le vittime dell'Emilia-Romagna.

AGGIORNAMENTO 20.43 - Udinese e Lazio fanno il loro ingresso in campo.

AGGIORNAMENTO 20.37 - Ai microfoni di Dazn, prima del fischio d'inizio di Udinese-Lazio, ha parlato anche l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO 20.35 - Durante il riscaldamento, conclusosi poco fa, il capitano Immobile ha caricato la squadra sotto al settore ospiti. (CLICCA QUI PER IL GESTO DEL CAPITANO)

AGGIORNAMENTO 20.15 - Nel prepartita di Udinese-Lazio è intervenuto il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO 20.10 - Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento. Tra poco sarà tempo di Udinese-Lazio.

Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Udinese - Lazio. I biancocelesti, dopo aver pareggiato nell'ultima partita contro il Lecce nei minuti finali, oggi affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena. La squadra di Sottil è reduce da una sconfitta contro la Fiorentina, a tre giornate dal termine non ha più da chiedere al campionato e giocherà con più leggerezza rispetto alla Lazio. I ragazzi di Sarri, infatti, sono a conoscenza dell'importanza di questa sfida in ottica Champions League. A 5 punti dalla matematica, vincere a Udine può diventare fondamentale.