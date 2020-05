Serie A, c'è l'accordo tra i medici e il CTS: quarantena di 7 giorni a campionato in corso

Arriva una notizia importante in ottica ripresa campionato. Come riporta Sportmediaset, si è raggiunto un accordo tra i medici della Serie A e il CTS: se dovesse verificarsi un contagio durante lo svolgimento del campionato, il periodo di quarantena per la squadra sarà di 7 giorni e non di 14. Una decisione che si pone a metà tra il modello della Bundesliga, con isolamento del solo giocatore infetto, e quello del protocollo che invece oggi è stato ufficialmente diramato per gli allenamenti, il quale prevede due settimane di isolamento per l'intera squadra. Questa scelta può sicuramente permettere alla Serie A di evitare stop corposi qualora si dovesse accertare un caso di coronavirus in corso.

Pubblicato il 22/05 alle ore 21:40