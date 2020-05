Serie A, il piano è pronto: si riparte il 13 giugno dai recuperi

Ci siamo, manca sempre meno a quello che dovrebbe essere il via ufficiale al campionato di Serie A. Si pensa di ripartire sabato 13 e domenica 14 giugno con le gare da recuperare, ovvero quelle della sesta giornata di ritorno (Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma), che non sono state giocate all’inizio della pandemia. Tutte le squadre saranno così allineate e avranno le stesse partite da giocare. Ripartire invece una settimana più tardi, ovvero nel weekend del 20 e 21 giugno, decreterebbe la mancata assegnazione della Coppia Italia. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, la Lega non è pronta a rinunciare a questa manifestazione.

LE DATE - Via ai recuperi, con i primi match della ripresa che saranno disputati subito dopo, tra martedì 16 e giovedì 18. E si giocherà di continuo ogni 72 ore. L’obiettivo resta di chiudere entro il 2 agosto. Giovedì alle ore 18.30 va in scena l’appuntamento tra il Ministro Spadafora e i componenti federali. In quel momento si deciderà il futuro della Serie A.

