Zac, come taglia Zaccagni! L'uomo della Lazio che strappa lungo i bordi

Zac! Come un taglio netto e improvviso, preciso, che crea spazi nuovi. Incollateci "cagni" per dare vita all'uomo della Lazio che taglia le difese avversarie. Zaccagni è finalmente lui, quello del Verona, quello per cui è stato scelto e preso in biancoceleste, che ha approfittato del momento appannato di Felipe Anderson per scalzarlo e diventare il titolare di Sarri della fascia sinistra. Da lì inventa, dribbla, rientra per calciare, fa quello che vuole e sempre con lucidità, strappa lungo i bordi (cit.) che spesso vede solo lui. A Firenze contro la Fiorentina si è confermato: l'assist che regala a Milinkovic in occasione del primo gol è un altro "zac": taglio d'esterno al pallone per dargli i giri e l'effetto giusti, la rotazione che serve per fermarlo proprio davanti alla corsa del Sergente, che di piatto fa 1-0. L'azione del terzo gol anche parte dai piedi dell'ex Verona con un passaggio in verticale ad assecondare la profondità di Immobile. Un Art Attack continuo e imprevedibile per aggiungere qualità e talento al gioco della Lazio.

Pubblicato il 06/02 alle ore 10:15

RIVIVI DIRETTA - Lazio, Zaccagni in conferenza: "Autostima ora è alta. Ecco cosa mi ha detto Sarri..."

Fiorentina - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Patric roccioso, Milinkovic il migliore

Torna alla home page