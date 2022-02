RIVIVI DIRETTA - Lazio, Zaccagni in conferenza: "Autostima ora è alta. Ecco cosa mi ha detto Sarri..."

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la Lazio "schiaccia" la Fiorentina, concludendo il match del Franchi in vantaggio 3 a 0. I gol arrivano dai piedi di Milinkovic, Immobile e da Biraghi (autorete). Al termine della sfida, che porta i biancocelesti al soprasso sul rivali giallorossi, Mattia Zaccagni ha analizzato il successo in conferenza stampa: “Prova di maturità? Abbiamo fatto una grande partita, non è facile dopo la sosta. L’abbiamo preparata nel modo giusto”.

QUESTIONE DI TEMPO - “Differenza tra primo e secondo tempo? Anche nel primo tempo siamo andati molte volte vicino al gol, c’era mancata solo la rete. Nel secondo tempo s’è sbloccata la partita e a quel punto abbiamo avuto più spazi”.

FUTURO - “Autostima ora è alta, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo tante partite, sarà un mese importante per noi, si deciderà il nostro cammino. Cosa mi ha detto il mister? Era contento, soprattutto dell’atteggiamento che abbiamo avuto”.

