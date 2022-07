AURONZO GIORNO 7 - Lazio, Basic incitato dai tifosi: la frase urlata in ritiro

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - Si chiude un'altra giornata di allenamenti allo Zandegiacomo. Giocatori e staff negli spogliatoi dopo la seduta pomeridiana. Non proprio tutti. Al termine della sgambata, Toma Basic si è fermato sotto la tribuna per firmare autografi, scattare selfie e scambiare qualche battuta con i tifosi. Il croato è sempre uno dei più sorridenti del ritiro estivo. Arrivato all'alba della sua seconda stagione in biancoceleste, il numero 88 punta al definitivo salto di qualità dopo un anno di consigli di mister Sarri. A ricordaglielo sono anche i tifosi. Uno in particolare ha urlato a Toma dagli spalti dello stadio: "È il tuo anno". È l'augurio di tutti, sarebbe come un nuovo acquisto per la mediana del Comandante che in un'intervista di qualche mese fa aveva dichiarato: "Il futuro della Lazio è suo". La palla passa al giocatore. Sul campo dovrà dimostrare di aver appreso finalmente i dettami del tecnico e di essere pronto a diventare protagonista.