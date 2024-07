Calciomercato Lazio | Greenwood prende ancora tempo: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La trattativa per Mason Greenwood ha un valore strategico altissimo per il calciomercato della Lazio. Da giorni il limite di lunedì era stato individuato come importantantissimo per il buon esito della trattativa. La Lazio ha rilanciato rispetto alla prima offerta, è arrivata a 25 milioni più bonus ed è l'unica società in grado di garantire il 50% sulla futura rivendita al Manchester United. Il Marsiglia, che ha un accordo con i Red Devils, è arrivata a 27,5 milioni di euro di base fissa più 4 di bonus, fermandosi al 40% sulla futura rivendita, il Napoli invece sarebbe disposto a pareggiare la proposta del club francese, ma è restio a concedere un diritto così alto sulla futura rivendita ed è bloccato dal fatto di dover prima vendere un esterno (Lindstrom in orbita Everton).

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il problema principale per la Lazio in questo momento è la non risposta di Greenwood. Il classe 2001 continua a prendere tempo, sia con il Marsiglia (a causa delle note vicende con tifoseria e sindaco), sia con il club biancoceleste. L'ok definitivo dell'inglese metterebbe in discesa la trattativa tra Lazio e Manchester United, facendo entrare l'affare nel rettilineo finale. Di contro, il continuo temporeggiare cela la sensazione che si voglia attendere l'offerta di un altro club, con il Napoli principale indiziato.

