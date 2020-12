Calciomercato Lazio, il Fenerbahce mette gli occhi su Radu: la situazione

Prima l’estenuante trattativa per portare Muriqi a Roma, ora quella per Denis Vavro. Lazio e Fenerbahce tornano a parlarsi, stavolta sono i turchi a recitare il ruolo dei possibili acquirenti. La novità è che i turchi hanno sondato il terreno anche per Stefan Radu. Il difensore romeno è in scadenza nel 2021, per ora non ha rinnovato, bisognerà valutare se andare avanti insieme o meno. Il Fener lo vorrebbe, è un vecchio pallino, lo avevano inseguito con forza nell’estate del 2018 e poi anche dodici mesi dopo quando Radu era stato vicino alla frattura definitiva con la Lazio. Il Fenerbahce spera di anticipare i tempi, sogna di portare Radu a Istanbul già a gennaio, il costo non può essere elevato a sei mesi dalla scadenza. Ma la Lazio non ha aperto, difficile che decida di privarsi di Radu a stagione in corso, è un fedelissimo di Inzaghi, se uscisse sarebbe necessario un doppio intervento nel reparto arretrato, a livello numerico e qualitativo la difesa sarebbe sguarnita.

COLONNA - Radu a Roma sta benissimo, è casa sua, si sente laziale, è a caccia del record di presenze in maglia biancoceleste: Favalli è primo a 401, Stefan insegue a 391. Il record è a un passo. Il Fenerbahce ci prova, vuole strappare Radu alla Lazio, può proporre un contratto importante. Molto difficile, però, se non impossibile, che Inzaghi dia il suo ok alla cessione e soprattutto che Stefan decida di lasciare Formello. Servirebbe davvero un'offerta faraonica che al momento non c'è. Radu, nonostante l'errore contro il Verona, resta uno dei giocatori più importanti della Lazio, a livello tecnico e di spogliatoio, una colonna del gruppo di Inzaghi. Pensare a un suo addio a gennaio è veramente arduo. Diverso lo scenario per l'estate: se Stefan non dovesse rinnovare, allora il Fenerbahce può puntare a mettere sul piatto un contratto per ottenere il sì del romeno a giugno.

