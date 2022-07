Escalante: “È un peccato per come sia andata alla Lazio”. E sulla Samp…

Il futuro di Gonzalo Escalante è ancora incerto, se ne sta discutendo in questa finestra di mercato. Dopo il prestito all’Alaves l’argentino, che non rientra nei piani di Sarri, è in cerca di una nuova esperienza. Recentemente aveva sondato il terreno la Sampdoria, ma si è ancora in attesa di novità in tal senso. Il centrocampista, nel frattempo, ha fatto rientro nella Capitale, qui attende di conoscere impaziente cosa lo aspetterà. Intercettato dalla nostra redazione, al centro commerciale Porta di Roma, ha dichiarato: “Come va? Bene dai. Un po’ di relax. Per ora aspetto. Non lo so, non ho parlato con l’allenatore”. A proposito dell’interesse del club blucerchiato ha rivelato: “Vediamo, abbiamo parlato. Per ora non ci sono novità”. Sulle poche chance avute con la Lazio ha affermato: “È un peccato, è andata così. Resta l’amarezza”.

