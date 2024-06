GALLERY | Lazio, presentata la nuova maglia 'Home': gli scatti più belli - FOTO

La Lazio ha presentato la maglia 'Home' per la stagione 2024/2025. Un kit Airy Blue Lazio, con l’inserimento di strisce Bianche e Blu Navy sul bordo del colletto e dei polsini. I pantaloncini completamente bianchi, mentre sui calzettoni si instaurano delle strisce celesti per contrastare il bianco. Sul colletto, parte retro, appare in in ideogrammi nipponici la scritta "Unica Fede, Unica Passione". Sulla parte frontale della maglia, invece, dominano in alternanza le scritte S.S. Lazio. A posare per presentare la nuova maglietta sono state modelle e calciatori, tra quest'ultimi Mario Gila, Christos Mandas e Patric, in evidenza nelle foto pubblicate dalla pagina Instagram: @italianjerseycollector. Di seguito le foto più belle.