Lazio, Cataldi: "Potevamo fare meglio in campionato, ma un trofeo rimane nella storia"

Al termine dell'amichevole andata in scena fra la Lazio e la compagine del Rocca di Papa a Formello, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “E’ stata una giornata fantastica, è sempre bello quest’entusiasmo. C’è tanta soddisfazione: in campionato potevamo fare molto meglio, ma alzare un trofeo rimane nella storia. E’ la nostra settima coppa, ora chiudiamo a Torino sperando di fare una bella partita per i tifosi che verranno a vederci”.



LAZIO-ROCCA DI PAPA 10-0, RIVIVI LA DIRETTA



LE PAROLE DI ARMINI



CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE

Pubblicato il 23/05 alle ore 18.14.