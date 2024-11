Lazio, Dele-Bashiru: "Baroni mi aiuta e mi migliora. Il mio ruolo preferito è..."

Direttamente dal ritiro della Nigeria, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni di Football Fans Tribe, soffermandosi non solo sulla sua Nazionale ma anche sulla sua nuova avventura in biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni.

"In questa stagione sto cercando di migliorarmi tatticamente, soprattutto sulla fase difensiva. Credo che posso farlo. Sto imparando l’italiano, piano piano riuscirò a perfezionarlo. Il ruolo dove mi trovo meglio? Centrocampista offensivo, non proprio il numero 10, ma come mezzala con un mediano che sta più dietro, lì è dove mi trovo meglio. Fino a qui è stato un po’ uno ‘stop and start’ per me, ma credo che Baroni stia cercando di farmi abituare alla Serie A e alle nuove sfide che mi aspettano. Credo mi stia aiutando a migliorare ogni giorni, mi spingono a essere sempre migliore. Questo mi piace e mi fa bene. Con il continuo della stagione giocando sempre più partite avrò sempre più esperienza".

“La cosa più importante è giocare per la squadra, quando sono a casa, in Nigeria, ho un’energia ancora più forte. Mi aiuta tanto. Il nostro obiettivo era qualificarci alla prossima Coppa d’Africa e l’abbiamo fatto. Guardo tanto partite a casa, tanti campionati. Tifo Barcellona e Manchester United, anche se quando ho iniziato a giocare per il City ho messo lo United da parte (ride, ndr). Per qualificarci al Mondiale dobbiamo avere la mentalità giusta. Lookman può aiutarci tanto. Noi crediamo nel mister e l’aiuto dei tifosi sarà importantissimo. Pensiamo partita dopo partita. Cambio maglia? Non mi piace scambiarle con gli altri giocatori. L’unica è stata con Osimhen lo scorso anno".

Pubblicato il 17/11