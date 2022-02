Lazio, Reina: “Mi aspetto una gara molto dura. Napoli? Eravamo uniti e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La Lazio domani affronterà il Napoli all’Olimpico, la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A è in programma alle 20:45. La società tramite i canali ufficiali ha pubblicato il match program, all’interno l’intervista esclusiva a Pepe Reina che ha espresso le sue sensazioni sulla gara: “Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda. È una delle candidate principali allo scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell’andata”

155 presenze con Sarri, sei il quarto più impiegato in assoluto: in cosa è rimasto uguale rispetto al passato?

“Il mister crede da sempre fortemente nelle proprie idee. Ha una filosofia di calcio ben marcata, è un insegnante di questo tipo di calcio”

Tre anni con Sarri a Napoli: in cosa era speciale quella squadra?

"Ci divertivamo. In campo giocavamo con automatismi chiari, a memoria. Inoltre avevamo un gruppo umano che andava al di là della tattica. Eravamo uniti e umili, lavoravamo tutti nella stessa direzione”

Scritto il 26/02/2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Brentford, Eriksen torna in campo otto mesi dopo l’arresto cardiaco

Nedved: “Brave Svezia e Polonia. Non capisco cosa aspetta la Repubblica Ceca”