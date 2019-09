Lazio - Roma, le due curve omaggiano Diabolik - FOTO

“C'è solo un capitano”. Inizia così il derby della Curva Nord che prima del fischio d'inizio omaggia Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli, il leader degli Irriducibili scomparso lo scorso 7 agosto, sventolando la sua bandiera sotto curva e tribuna di sponda Lazio. A lui è dedicato anche uno striscione della Tribuna Tevere (“Laziale nel cielo...presente nel cuore. Ciao Fabrizio”) e un'immensa coreografia - rappresentante la sua immagine - che recita: “È uno che se muore non ci credere perché è capace pure di rinascere”. Due striscioni compaiono anche in Curva Sud: "Riposa in pace Fabrizio" e "Ciao Fabrì".

