Lazio, Serena: "Atletico top squadra, ma Sarri deve andare avanti!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sorteggio positivo per la Lazio di Sarri in Champions League. Oltre a Feyenoord e Celtic, i biancocelesti se la dovranno vedere con l'Atletico Madrid. Tra i calciatori italiani che hanno giocato con i Colchoneros anche Michele Serena, che abbiamo contattato per commentare l'urna di Montecarlo. Queste le sue parole: “Nell’ottica delle prime due, sicuramente il girone più difficile lo ha il Milan. Le altre possono passare tutte, compresa la Lazio. Invece i rossoneri con Newcastle è come se avessero pescato un’altra squadra della seconda fascia. Gli inglesi sono veramente forti”.

L'AVVERSARIO - “Ogni anno l’Atletico c’entra la zona Champions, male che vada arriva terzo in Liga. Ha cambiato molto dopo il mio addio, ha sempre lottato per la vittoria del campionato, sicuramente è una top squadra da prendere in Champions. Il clima è lo stesso dei miei tempi, anche a livello di tifo. I Colchoneros se li ricordano tutti quando ci giochi contro. Oggi al Wanda Metrepolitano, ieri al Calderon, quando i tifosi erano vicino al prato e si facevano sentire fortissimo. C’era molto calore, sono stato benissimo, anche al di fuori del campo è un’esperienza che ricordo con tanto amore”.

LA SQUADRA DI SARRI - “La Lazio non è partita benissimo, già con il Napoli si gioca tanto. Se dovesse uscire un risultato negativo, a quel punto sarebbero tanti i punti da recuperare in classifica. Non è stata completata fino adesso, conosco le idee di Maurizio (Sarri, ndr.) e so che sarà contento che finisca. Ha messo dentro giocatori di prospettiva, ma penso che possa fare un percorso importante in Champions. Hanno fatto tanto per arrivarci, spero che possano andare avanti”.

Pubblicato ieri alle 19:45