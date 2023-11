Manfredini: "Il derby lo preparano i tifosi. Lazio in calo? Tutto normale, ecco perché"

RASSEGNA STAMPA - Brutte notizie in casa Lazio a pochi giorni dal derby con la Roma. Come riporta l'edizione odierna de...

WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO, SARRI: "PATRIC PUÒ GIOCARE OVUNQUE. IMMOBILE L'HO VISTO..." - VIDEO Termina per 1-0 allo Stadio Olimpico di Roma il match tra Lazio e Feyenoord. A commentare il post partita, Maurizio Sarri in conferenza stampa. Questa la diretta scritta: "Abbiamo trovato una squadra che ha qualità non indifferenti nel palleggio, abbiamo deciso... Termina per 1-0 allo Stadio Olimpico di Roma il match tra Lazio e Feyenoord. A commentare il post partita, Maurizio Sarri in conferenza stampa. Questa la diretta scritta: "Abbiamo trovato una squadra che ha qualità non indifferenti nel palleggio, abbiamo deciso... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | GIMENEZ ROMPE IL SILENZIO: "ECCO COME STANNO LE COSE" Santiago Gimenez prende posizione sul suo futuro. Nelle scorse ore, l'agente Morris Pagniello aveva confermato l'interessamento, tra le altre, anche della Lazio per il giovane attaccante: "Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e... Santiago Gimenez prende posizione sul suo futuro. Nelle scorse ore, l'agente Morris Pagniello aveva confermato l'interessamento, tra le altre, anche della Lazio per il giovane attaccante: "Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e...