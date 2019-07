PRIMAVERA - Lazio, in prova Essabri giovane talentino del Den Haag

Un colpo da piazzare in gran segreto, in patria di lui si parla un gran bene. Da qualche giorno Amin Essabri si allena a Formello insieme alla Lazio Primavera di Menichini. Classe 2001, 18 anni da compiere l'11 settembre, si tratta di un'ala destra anche se all'occorrenza può giocare anche a sinistra o addirittura come trequartista. Doppia nazionalità olandese e belga, buona tecnica, veloce nel dribbling, ha il vizio del pallonetto, tecnica con la quale ha beffato diverse volte i portieri avversari. La scorsa stagione ha giocato con l'ADO Den Haag U19, squadra dove è cresciuto e con la quale nell'ultimo anno ha segnato 10 gol e servito ai suoi compagni 5 assist. Tare ne è rimasto colpito e ha deciso di portarlo a Roma. Al momento, stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il giocatore è in prova con la formazione di Menichini. Se convincerà l'ex tecnico della Salernitana, la Lazio sarà pronta ad affondare il colpo e a metterlo sotto contratto. Potrebbe essere Essabri il quarto colpo della Primavera dopo Cipriano, Shehu e Ndrecka.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge



LAZIO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI CIPRIANO DAL SANTOS

LAZIO, POSSIBILE ANTICIPO AL SABATO PER IL DERBY

TORNA ALLA HOME PAGE