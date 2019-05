Europa League, i complimenti a Lazio, Milan e Roma

Ripartirà dall'Europa League la Lazio. Nonostante un campionato deludente chiuso all'ottavo posto in classifica, la vittoria della Coppa Italia ai danni dell'Atalanta ha dato ai biancocelesti la possibilità di disputare la seconda competizione continentale per il terzo anno di fila. E di farlo, così come il Milan quinto, partendo direttamente dalla fase a gironi. Destino diverso quello della Roma che, a causa del sesto posto, dovrà partire dal secondo turno preliminare con la prima gara da disputare già il 25 luglio. Intanto, su Facebook, il profilo ufficiale dell'Europa League ha applaudito i tre club per l'accesso all'edizione 2019/20 del trofeo scegliendo l'istantanea di Lulic che alza la settima Coppa Italia. Ad agosto la Lazio conoscerà le sue nuove avversarie.

