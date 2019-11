Europa League, il Cluj batte il Rennes e sale a 9 punti

Il Cluj batte il Rennes di misura per 1-0. Per i romeni il gol partita lo ha siglato Mario Rondon al minuto 87, sempre quest'ultimo al 90esimo viene espulso, dunque non disputerà la prossima gara contro la Lazio in programma il 28 novembre. I romeni grazie a questo risultato hanno consolidato la loro posizione nel gruppo E di Europa League.