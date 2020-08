Europa League, le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar: Conte non cambia

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, seconda semifinale di Europa League. L’ultimo scoglio per i nerazzurri prima della finale sono gli ucraini. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara di questa sera. Antonio Conte conferma l’11 titolare che ha battuto ai quarti il Bayer Leverkusen. Chi vince troverà in finale il Siviglia che ieri ha eliminato il Manchester United.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Stepanenko, Marcos Antonio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro.

