Hagi: "La Lazio ha molta esperienza, il Cluj deve correre il doppio"

Si avvicina l'esordio in Europa League della Lazio. La squadra di Inzaghi farà visita al CFR Cluj, cercando di riscattare il passo falso di domenica a Ferrara. In Romania si parla molto della gara e ai microfoni di Pro X ha detto la sua l'ex stella Gheorghe Hagi, che in carriera oltre ad aver militato nel Real Madrid e nel Barcellona, vanta anche una parentesi in Italia al Brescia: "I giocatori della Lazio hanno molta esperienza, hanno maturità, quindi mi aspetto che possa giocare una grande partita. Il CFR Cluj deve correre due volte più veloce di quanto fa in campionato per tenere testa".

