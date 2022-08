Lazio, ecco il calendario dell'Europa League: inizio in casa per i biancocelesti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è pronta a dare il via alla sua esperienza europea, i biancocelesti dopo aver saputo ieri il girone che dovranno affrontare, oggi gli è stato rivelato anche il proprio calendario. La squadra di Maurizio Sarri inizierà in casa il prossimo 8 settembre, alle 21.00, contro il Feyenoord, per poi essere ospite il 15 settembre, alle 18.45, del Midtjylland e chiudere il girone d'andata, sempre in trasferta, contro lo Sturm Graz il 6 ottobre alle 18.45.

Il girone di ritorno avrà inizio la settimana seguente: alle 21.00 del 13 ottobre all'Olimpico i biancocelesti se la vedranno di nuovo con lo Sturm Graz, prima di affrontare il Midtjylland in casa il 27 ottobre alle 18.45 e chiudere la fase a gironi contro il Feyenoord, fuori casa, il 3 novembre alle 18.45. Inizio in casa e chiusura in trasferta contro gli olandesi per la Lazio di Sarri che è chiamata a fare di tutto per portare risultati anche in ambito europeo. Di seguito il calendario.

8 settembre h. 21:00 - Lazio-Feyenoord

15 settembre h. 18:45 - Midtjylland-Lazio

6 ottobre h. 18:45 - Sturm Graz-Lazio

13 ottobre h. 21:00 - Lazio-Sturm Graz

27 ottobre h. 18:45 - Lazio-Midtjylland

3 novembre h. 18:45 - Feyenoord-Lazio

Pubblicato il 27/08