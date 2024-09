Lazio, ecco la maglia per il debutto in Europa League - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Baroni debutterà in Europa League alle 21.00. Ad Amburgo è atteso il match contro la Dinamo Kiev e i tifosi presenti allo stadio e da casa sono elettrizzati nel godersi l'atmosfera europea. Nel frattempo che la sfida abbia inizio, la società biancoceleste via Twitter (X) ha da poco svelato con quali maglie gli uomini di Baroni scenderanno in campo questa sera. La maglia in questione è quella away ovvero la gialla, usata anche per la trasferta di Firenze. Qui sotto per il post: