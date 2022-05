Lazio, Lotito – Sarri: il tempo stringe, c'è grande intesa ma il rinnovo…

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La fine del campionato si avvicina, mancano le ultime due sfide e poi i giochi si chiuderanno definitivamente. La Lazio è concentrata sul finale di stagione, vuole centrare l’obiettivo prefissato e per il quale sta combattendo a denti stretti però bisogna anche pensare al domani. Non c’è futuro, certo, senza Maurizio Sarri. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, bisogna capire se ci sarà o meno il tanto atteso e agognato rinnovo, che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il patron biancoceleste lo aveva annunciato a gran voce nella famosa cena di Natale, poi il nulla. Ha ribadito più volte nel corso di questi mesi la sua fiducia verso l’allenatore, si è ripetuto ieri ai microfoni di Dazn sostenendo che anche se l’accorso formale non è arrivato c’è grande intesa. Sarri vuole garanzie, deve capire se le sue richieste in fatto di mercato possono essere soddisfate almeno in parte per poter scegliere di proseguire con il suo progetto. Non può ripetersi quel che è accaduto a gennaio. Entro il 22 le parti dovranno fare chiarezza sulla vicenda, Lotito non ha intenzione di mandarlo via e il tecnico ha sempre confermato di trovarsi bene. Non resta che attendere, ancora, per capire cosa sarà del futuro della Lazio, tenendo sempre a mente però che il tempo stringe.

10/05

