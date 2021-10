Lazio - Marsiglia, Strakosha: "Meritavamo la vittoria, non possiamo regalare i primi tempi"

Al triplice fischio della gara d'Europa League tra Lazio e Marsiglia, Thomas Strakosha ha commentato il pareggio ai microfoni di Lazio Style Channel. Il portiere, che ha tenuto inviolata la porta coi francesi, ha espresso così il suo punto di vista: "Pareggio ci rimane corto. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere. Pau Lopez è stato bravo, la loro difesa non ha mai mollato, abbiamo avuto difficoltà a segnare. Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Il tempo è con noi. Pian piano arriveranno i risultati. Loro hanno corso tanto, trovavamo poco Cataldi. Quando abbiamo iniziato a trovarlo di più, è andata meglio. È stato uno dei migliori, merita tutto quello che sta ricevendo, aiuta la squadra a fare il proprio meglio. Si vede che i secondi tempi sono dalla nostra parte, anche contro l'Inter era accaduto così (ride, ndr). Non dobbiamo regalare i primi 45' di gioco. Tutti i giocatori sono importanti, vedo quello che danno, tutti meritano di giocare. In dieci anni che sto alla Lazio è accaduto poche volte. Chi entra in campo aiuta la squadra e dà il massimo".

Pubblicato ieri alle 20:50