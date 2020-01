MOVIOLA - Roma - Lazio, abbaglio di Calvarese sul rigore: il Var lo salva

Roma - Lazio, una partita su ritmi bassi, che a livello arbitrale passa tutta dal 49'. Calvarese fischia un rigore alla Roma, sanzionando un contatto tra Patric e Kluivert. In realtà lo spagnolo non guarda mai l'olandese dietro di lui, con il giallorosso che lo carica alle spalle e si butta a terra. Mazzoleni richiama l'arbitro salvandolo da un errore colossale. Calvarese ritorna sulla sua decisione dopo il controllo della Var. Di seguito l'analisi degli episodi salienti.

PRIMO TEMPO

11' - Brutta entrata di Smalling su Correa: l'inglese è in anticipo, ma lascia la gamba tesa verso la caviglia dell'argentino. Calvarese lascia giocare.

26' - Sul gol di Dzeko il Var controlla eventuali posizioni irregolari di partenza, per Calvarese regolare il contatto tra l'attaccante giallorosso e Strakosha.

33' - Il Var controlla che sul gol di Acerbi la palla non sia mai uscita. Check positivo, la Lazio pareggia e Calvarese ammonisce il vice di Fonseca.

37' - Ammonito Luiz Felipe a fine azione, per un fallo precedente su Kluivert.

42' - Calvarese non usa lo stesso metro con Cristante che in precedenza ha interrotto una ripartenza di Correa. A fine azione il giallo non compare.

SECONDO TEMPO

49' - Calvarese fischia un rigore inesistente, su un contatto Patric - Kluivert. Mazzoleni richiama l'arbitro e dopo il consulto Calvarese ritorna giustamente sulla sua decisione.

53' - Ammonito Dzeko, che stende Luis Alberto in ripartenza.

60' - Smalling respinge con il braccio il tiro di Correa, ma è basso e attaccato al corpo. Calvarese non ha dubbi, non è rigore.

64' - Giallo anche per Milinkovic, che atterra Santon.

74' - Ennesimo pestone di Cristante a Correa, ma il cartellino per lui non esce mai. L'argentino costretto a uscire dal campo.

82' - Ammonito Lulic per un pestone su Under.

83' - Controllo Var su un tocco di braccio di Acerbi, ma anche in questo caso attaccato al corpo.

86' - Ammonito Kolarov che si aggrappa a Lazzari in ripartenza.

93' - Giallo per Immobile per proteste.