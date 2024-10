Nizza, Haise: "Lazio tra le migliori, ma noi siamo pronti a giocare"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Direttamente dalla pancia dello Stadio Olimpico ecco Franck Haise, allenatore del Nizza. Alla vigilia della seconda giornata di Europa League contro la Lazio, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Insieme a lui anche Jeremie Boga. Di seguito le loro dichiarazioni.

HAISE

"Infortunati? Ndombele e Ali-Cho sono convocati. Gli altri invece sono out. Lazio e PSG? Siamo pronti da qualche giorno, abbiamo già giocato contro la Real Sociedad e il Lens. Siamo in alta quota da un po'. Contro questi avversari siamo obbligati a essere pronti. Ho visto le ultime partite della Lazio, quelle con Torino e Fiorentina più la sfida in Europa League. So le loro qualità e il buon momento che stanno vivendo. La nuova formula ci permette di confrontarci con otto tipi di calcio differenti rispetto a prima, questo è interessante. Nuova situazione per la partita di domani? Noi siamo una squadra sicuramente offensiva, abbiamo segnato otto reti in una gara. La Lazio non concede molti tiri, questo si è visto anche con i risultati in questo inizio di campionato, sicuramente abbiamo preparato qualcosa per metterli in difficoltà".

"Se la Lazio fa dei cambi è perché se lo può permettere. Noi siamo una situazione simile, ci aspettiamo di tutto sul sistema di gioco. La Lazio è sicuramente tra le migliori squadre che incontreremo. Guendouzi? Sono contento di rivederlo, l'ho conosciuto quando aveva 16/17 anni e l'avevo rivisto contro il Marsiglia in campionato. Sarà un piacere ritrovarlo. Progressi nel nostro carattere? Già con il Saint-Etienne siamo stati formidabili in attacco, poi con la Real Sociedad abbiamo fatto una partita completa. Contro il Lens abbiamo sofferto troppo e io preferisco sempre soffrire meno".

"Olimpico? Il fatto che ci sia una pista d'atletica non ci interessa. Io sono qui per giocare un match di Europa League e sarà bello sicuramente. La gestione della gara in pochi giorni? Ho già fatto giocare 20 giocatori e 18 titolari diversi, ci saranno cambi domani e anche per domenica. Molti giocatori sono passati dal campionato francese e ora sono alla Lazio, il calcio ormai è internazionale e in tanti possono fare la differenza. Giocatore più pericoloso? Ce ne sono diversi, Dia è molto interessante. Gioca più alto ed è molto forte tra le linee. Noi dobbiamo difendere più bassi, ma ci vuole tempo".

BOGA

"Ho giocato qui cinque anni, conosco la Lazio e la rispettiamo perché conosciamo le loro qualità. Siamo qui però per fare la nostra partita e portare a casa i tre punti. Infortuni? A livello fisico sto bene, anche se non al 100%. Io porto la mia esperienza e le mie qualità. Olimpico? Ho bei ricordi, ma non ci influenzerà tanto il tifo. Ho seguito la Lazio, hanno sempre avuto giocatori forti e fatto un bel calcio. Il più forte che hanno avuto era Luis Alberto che però non è più qua. Ho giocato in tanti campionati, sono tutti diversi. In Francia c'è più corsa, in Italia più tattica. Se sono stato vicino alla Lazio? In Italia alla fine tornato, sono qua (ride, ndr.)".

Pubblicato il 02/10