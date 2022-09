Omonia - Sheriff Tiraspol, partita interrotta: ecco cosa è successo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Minuti di tensione allo Stadio Neo di Cipro durante il match di Europa League tra Omonia e Sheriff Tiraspol. L'arbitro ha infatti deciso di fermare il match al minuto '59 per intemperanza dei tifosi. In realtà quello che è accaduto è ben più di un semplice tafferuglio sugli spalti. Nel momento del secondo gol della squadra ospite, il marcatore Atiemwen, ex Omonia, è corso ad esultare sotto la curva dei suoi vecchi tifosi che chiaramente non l'hanno presa bene. Nel tentativo di lanciare oggetti, dalla curva stessa è partito un bicchiere di plastica colmo d'acqua che ha colpito un guardalinee sulla testa. Il giudice di gara ha così deciso di fermare la gara, ripresa dopo qualche minuto.