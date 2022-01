Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: anche Lotito tra i votati

Si è concluso da poco lo spoglio della prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non si è arrivati a indicare il nome che sostituirà Sergio Mattarella. Le forze politiche non sono riuscite a essere d'accordo su un nome da candidare. Di conseguenza la maggior parte dei grandi elettori ha deciso di lasciare la scheda bianca. Sono ben 672 le schede bianche, mentre il più votato è stato Paolo Maddalena con 36 preferenze. Tra i prescelti è spuntato anche Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, sempre in attesa di entrare in Senato per le elezioni del 2018, ha ricevuto ben tre voti. Il patron è in ottima compagnia visto che ha ricevuto un voto anche Dino Zoff, ex allenatore e presidente biancoceleste. Dal campo ai tifosi speciali visto anche l'ex Sindaco di Roma Francesco Rutelli e il giornalista Giuseppe Cruciani, entrambi di fede laziale, hanno ottenuto rispettivamente tre e una scheda. Domani si tornerà al voto, ma un accordo, almeno per il momento, appare difficile.

