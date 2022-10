ZONA MISTA - Lazio, Gila: “Devo ancora migliorare. Derby? Ho visto i precedenti…” - VIDEO

Al termine del match di Europa League contro il Midtylland, Mario Gila si è presentato in zona mista e ha parlato ai media presenti. Queste tutte le sue dichiarazioni: "È un momento importante. La Lazio doveva vincere oggi per prendere i tre punti. Le sensazioni sono buone e sono contento per questo".

Come ti sei inserito?

“Molto bene. I miei compagni sono umili e mi stanno vicino. Con Sarri è facile imparare calcio. Un calciatore spagnolo non controlla molto la parte tattica. In questo senso Sarri è un ottimo allenatore per questo. Il nostro gioco sta andando benissimo. Con la palla andiamo molto bene".

Romagnoli?

“Giocare con Alessio è una fortuna. Ha molta esperienza e con lui sto tranquillo”.

Patric come esempio?

“È in calciatori buonissimo e ora sta fuori per un problema al ginocchio. Siamo 4 centrali e siamo forti. Sono contento per questo e per la vittoria di oggi”.

Crescita rispetto all’andata?

“Dovevamo vincere. Abbiamo cominciato male con un mio errore personale, dopo siamo usciti bene con una buona sensazione in campo”.

Ve lo aspettavate di essere la miglior difesa del campionato?

“Ti senti bene. Con questa sensazione che abbiamo in campo, concediamo pochi gol ed è buono e soprattutto ci permette di stare alti in classifica. Aspettiamo adesso la prossima di Europa per prendere i tre punti e accedere alla fase a eliminazione diretta”.

In cosa ti senti di dover migliorare?

“Molti aspetti, sicuramente la maturità. La Serie A è un campionato importante per questo. Devi essere sempre concentrato e restare tranquillo. Questo è un altro aspetto che devo migliorare. Con la squadra e il mister è facile imparare”.

Guardate più Napoli e Milan o Inter, Juve e Roma?

“La Serie A è un campionato difficile. Si compete molto, sappiamo che Napoli e Milan stanno un po’ avanti ma dobbiamo concentrarci su di noi seguendo la nostra strada. Se facciamo questo staremo tranquilli”.

Ansia per il derby?

“Ho visto qualche precedenti. Si conosce la situazione che si vive tra Lazio e Roma. Dobbiamo prepararla bene per vincerla. Sono tre punti importanti per noi”.

