FORMELLO - Lazio, forfait Lulic: c’è Jony. Bastos out, tocca a Patric

FORMELLO - Un dubbio di formazione si depenna con il rientro negli spogliatoi di Bastos: l’angolano, in ballottaggio con Patric, si ferma all’inizio delle prove tattiche per un problema muscolare. Seduta interrotta e partita a forte rischio. Forfait dietro l’angolo, trattandosi dell’ultima seduta prima della partenza per Parma. Toccherà allo spagnolo chiudere la linea con Luiz Felipe e Acerbi, slittato sul centrosinistra per occupare il posto lasciato libero dalla squalifica di Radu.

DECISIONI. Milinkovic è l’altro big stoppato dal Giudice Sportivo. Parolo è pronto, non gioca dall’inizio dalla trasferta di Brescia. Leiva e Luis Alberto a completare il terzetto centrale. A sinistra non ce la fa Lulic: il capitano, ieri mattina in Paideia per un accertamento alla caviglia sinistra, non verrà nemmeno convocato. Non era in campo coi compagni stamattina. Chance sicura per Jony e forse anche per Marusic sulla fascia opposta: il montenegrino prova a insidiare Lazzari, è in leggerissimo vantaggio viste le prove odierne. Davanti Caicedo con Immobile. Correa ha recuperato per la panchina, verrà sganciato soltanto in caso di necessità assoluta come Cataldi, pedina ritrovata a centrocampo. Hanno smaltito entrambi i rispettivi problemi al polpaccio destro.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lazzari, D. Anderson, Minala, Cataldi, A. Anderson, Lukaku, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

Pubblicato l'8/02 alle 13.05