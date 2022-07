AURONZO GIORNO 5 - Lazio, domenica sul campo: Radu e Immobile ancora ai box

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - L'allenamento mattutino volge al termine con una sessione di tiri in porta. La squadra lascia il campo tra gli applausi e le urla "Daje Lazio". Acerbi, Akpa Akpro e Patric si fermano dai tifosi per firmare autografi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Si chiude anche l'undici contro zero. Tutti in cerchio intorno a Sarri per sentire le direttive del mister. Il Comandante si sposta con i suoi ragazzi in area di rigore. Si provano i calci d'angolo a favore con Pedro e Luis Alberto sul punto di battuta.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - E' un undici contro zero l'esercizio scelto da Sarri in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio. Costruzione dal basso, sovrapposizioni dei terzini e conclusioni verso la porta. Luka Romero, Pedro e Cancellieri in grande spolvero.

AGGIORNAMENTO ORE 10:53 - Riscaldamento terminato. La squadra passa sul campo principale. Sarri lavora con il gruppo al completo e schiera due 4-3-3. Tutti in campo i nuovi arrivati, tranne Francesco Acerbi che sta svolgendo lavoro differenziato sul campetto adiacente. Hysaj prova da centrale al fianco di Patric, Casale con Adeagbo o Ruggeri. Marcos Antonio subito dentro in cabina di regia ad alternarsi con Cataldi e Bertini.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - In questo momento sul campo principale ci sono solo i tre portieri, Alia, Adamonis e Furlanetto, che stanno svolgendo vari esercizi con mister Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Entra in campo la squadra che si sistema nel campetto adiacente a quello principale per svolgere la prima fase di riscaldamento. Assenti ancora Immobile e Radu che quasi sicuramente non ci saranno neanche oggi pomeriggio per l'amichevole con l'Auronzo.

Non ci si ferma mai ad Auronzo di Cadore, nemmeno di domenica. Come ogni mattina, alle ore 09:30, i biancocelesti sono arrivati allo Stadio Zandegiacomo per svolgere il solito allenamento. Oggi è in programma una mini rifinitura in vista dell'amichevole che aspetta questo pomeriggio la Lazio che alle 18 sfida l'Auronzo.