Berisha: "Lazio in Champions e Kosovo agli Europei, ecco i miei obiettivi"

"Sono stati sette mesi difficili, ho sofferto molto", un giro in carrozza per Roma, prima di spostarsi davanti a un magnifico scorcio di Piazza Venezia. L'intervista di Valon Berisha alla tv albanese RTV Dukagjini richiama le magnificenze della Capitale, quella che il kosovaro in un anno e mezzo non è mai riuscito a conquistare. “Ma con il lavoro spero di raddrizzare tutto, dopo un brutto infortunio sto cercando la forma giusta. Non c'è sensazione migliore di tornare in campo, i due gol all'Inghilterra sono stati una boccata di ossigeno". Con la Nazionale kosovora fin troppo bene, in biancoceleste continua a non convincere: tre sole presenze tra campionato ed Europa League, ma un obiettivo ben fissato: "Il mio più grande desiderio è di portare il Kosovo agli Europei o ai Mondiali un giorno. Vorrei inoltre aiutare il più possibile la Lazio a entrare in Champions League", ha concluso Berisha.

ERIKSSON RACCONTA LA LITE CON ALEX FERGUSON

FORMELLO, LA RIPRESA FISSATA PER MARTEDì

FOOTGOLF, IL LAZIALE PISCOPO CAMPIONE D'ITALIA

Pubblicato ieri alle 22:14