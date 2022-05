Calciomercato Lazio, Carnesecchi resta in pole: tutti i nomi per rimpiazzare Strakosha

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Si avvicina sempre di più la fine del campionato, è questione di settimane. Un cerchio si sta per chiudere, l’anno di transizione, e ora arriva il bello. La tanto attesa rivoluzione deve essere portata a compimento. La rosa dovrà essere rinnovata, tutti i reparti necessitano di rinforzi. Tanti sono i nomi sulla lista dei vorrei e altrettanti presenti in quella dei partenti. Alcuni di questi sono già certi, come Strakosha. Il portiere biancoceleste non ha rinnovato il suo contratto prossimo alla scadenza ed è a un passo dal lasciare la Capitale. Deve essere rimpiazzato, non c’è alternativa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sarri avrebbe espresso la sua preferenza per la porta. Il primo della lista resta sempre Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Sarà difficile strapparlo via ai bergamaschi qualora Musso dovesse partire, pare abbia chiesto la cessione. In questo caso, il classe 2000, avrebbe più spazio a meno che la Dea non abbia un piano b. Per l’estremo difensore italiano, il prezzo del cartellino è fissato a 15 milioni.

GLI ALTRI – L’alternativa, restando in Italia, è Guglielmo Vicario. La sua stagione all’Empoli è stata più che positiva, attirando così l’attenzione dei biancocelesti e non solo. Stando a quanto dichiarato dal presidente del club toscano, anche la Fiorentina lo avrebbe messo nel mirino. Potrebbe essere influente, in quanto a concorrenza, il fatto che l’entourage del giovane è in buoni rapporti con i biancocelesti. Altro nome accostato al club capitolino è quello di Ivan Provedel, dello Spezia. Volando all’estero invece, il profilo seguito da tempo ormai è quello di Sergio Rico. Lo spagnolo è in prestito al Maiorca ma è di proprietà del Psg, con il quale è in scadenza. Scricchiola la sua esperienza in Spagna, nelle ultime gare non è stato brillante tanto da non essere impiegato in campo in quella più recente.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE