Calciomercato Lazio, Mayoral in stallo: torna di moda Simeone

In casa Lazio spuntano nuove piste relativa al reparto offensivo. Borja Mayoral è in stand by, non c’è accordo con il Real sulla recompra e negli ultimi giorni i contatti si sono diradati sempre di più. Il Valencia sta provando a bruciare la concorrenza, ma anche la Fiorentina ha sondato il terreno per capire se c’è la possibilità di portare Mayoral alla corte di Iachini. La Lazio sta allora cercando alternative e una potrebbe rispondere al nome di Giovanni Simeone. Come vi avevamo raccontato un mese fa, c’era stata una chiacchierata per capire se ci fosse la possibilità di intavolare una trattativa, ma poi l’operazione non era mai decollata. La Lazio, però, in queste ore ha riallacciato i contatti con l’agente dell’attaccante argentino per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Simeone è in prestito a Cagliari, la società di Giulini vanta un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni e ha inserito nel contratto del giocatore una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. E, rumors provenienti dalla Sardegna, fanno sapere che il patron del Cagliari, non vorrebbe scendere sotto i 25 milioni di euro, anche se a Cagliari hanno spesso lavorato sulle contropartite, una carta che la Lazio potrebbe anche giocarsi. Simeone piace, è un giocatore che Inzaghi gradisce molto, l’avrebbe voluto già tempo fa, quando il Cholito militava nel Genoa. La Lazio ora torna a pensarci, chissà che non possa diventare una pista importante nelle prossime settimane.

Pubblicato il 17/08 alle 16.00