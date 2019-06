Jony, il tecnico Muñiz: "All'Alavés stagione pazzesca, ha qualità"

Jony è sempre più vicino alla Lazio. Nonostante l’inserimento del Valencia nella trattativa, l’esterno asturiano sembra ormai prossimo al trasferimento ai biancocelesti per una cifra intorno ai due milioni di euro. Intanto, in un’intervista a El Comercio, dell’ala classe 1991 ha parlato Juan Ramón Muñiz. Il tecnico del Malaga nell’ultima stagione, esonerato nel mese d’aprile, non ha potuto avere a disposizione Jony, in prestito in Liga: “Ha giocato a livelli pazzeschi all’Alavés, figuriamoci cosa avrebbe potuto fare in Segunda División. Sarebbe stato un lusso. Qui in passato non si è adattato e non è riuscito a sfondare come voleva. Nessuno mette in discussione la sua qualità, ma al Malaga ci sono pressioni e sono esigenti. Tra l’altro non è facile allontanarsi da casa, lo dico per esperienza perché arrivai al Rayo molto giovane. Molto dipende dalla fiducia che ha il giocatore nel poter maturare”.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU JONY

CALCIOMERCATO LAZIO, NETO E JORDAO VERSO IL BENFICA

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE

Pubblicato il 21 giugno alle ore 16:05