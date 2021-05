Lazio, Akpa Akpro: "La Champions è ancora un nostro obiettivo. Qui sono cresciuto"

E' nata quasi casualmente la storia di Akpa Akpro alla Lazio. Inzaghi lo ha portato con sé nel ritiro di Auronzo e poi il mister lo ha confermato. In stagione il centrocampista si è dimostrato un giocatore di grande sostanza, sempre pronto al sacrificio ma anche capace di qualche perla (il gol al Borussia Dortmund e l'assist nel derby a Luis Alberto sono dei buoni esempi). L'ivoriano è stato intervistato e le sue parole sono state inserite nel Match Program in vista della sfida con il Parma: "Sarà una partita importante, come tutte le altre. Questo però lo sarà ancora di più perché veniamo dalla sconfitta contro la Fiorentina e vogliamo rialzarci subito. La qualificazione in Champions sarà sempre un obiettivo per la Lazio".

CRESCITA PERSONALE - "Ora ho più esperienza in Serie A e questo è importante, sono cresciuto piano piano con la squadra, prendendo più fiducia. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, mentre oggi ho un grande rapporto con tutti i miei compagni di squadra".

GOL AL DORTMUND - "Sì, fu una notte magica e indimenticabile, ma spero che la qualificazione alla prossima Champions League possa essere ancora più bella di quel gol con la squadra tedesca".